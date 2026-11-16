Criado pela DPZ, o filme mistura live-action, 2D, 3D, anime e stop motion em uma homenagem às estéticas que marcaram história – Saída de emergência sinalizada, brigada de incêndio, detectores de fumaça. Nas salas de cinema, a Seguros Unimed já ajuda a proteger tudo o que pode ser protegido. Mas e aquilo que ninguém consegue assegurar? É dessa provocação que nasce o novo trailer de segurança da marca, que estreia nas telonas brasileiras em parceria com a Flix Media.

Criado pela DPZ e produzido pela Vetor Zero, o filme transforma em personagens animados figuras que todo mundo já encontrou em alguma sessão: o bebê que chora sem parar, quem não larga o celular, quem cochicha o filme inteiro, quem apoia o pé na poltrona da frente e até o casal que esquece que não está sozinho.

Enquanto o público aparece em live action, os protagonistas dessas situações desagradáveis ganham vida em 2D, 3D, anime e stop motion, em uma homenagem às diferentes linguagens que marcaram a história do cinema. Entre uma cena e outra, as orientações de segurança entram no ritmo do musical, sem interromper a diversão.

“Todo o processo criativo foi planejado e executado de uma maneira descontraída, mas com uma mensagem muito importante sobre a conscientização das pessoas para um convívio de respeito ao próximo durante as sessões. Tenho certeza de que o resultado vai agradar ao público”, afirma Renata Ucha, superintendente de Marketing da Seguros Unimed.

O making off (clique aqui para assistir) preparado pelas equipes envolvidas reforça o trabalho coletivo e detalhista que exige uma produção deste porte. Para dar vida a tantas linguagens com a qualidade que a tela grande exige, o projeto combinou craft tradicional e inteligência artificial. O conceito nasceu na agência e os personagens foram desenhados à mão por ilustradores da Vetor Zero, responsável pela visão e direção da produção. A tecnologia entrou como ferramenta na geração de cenas em diferentes estilos visuais, posteriormente selecionadas, corrigidas e refinadas pelas equipes. A trilha sonora do musical é da Evil Twin.

“Atire a primeira pipoca quem nunca quis dar um toque em alguém que atrapalhava a sessão. O filme faz isso por todos nós. Porque uma boa sessão depende de cada um”, afirma Benjamin Yung, presidente da DPZ.

Parceira da Flix Media desde 2022, a Seguros Unimed é a seguradora oficial das principais salas de cinema do país. Com o novo filme, a companhia amplia a conversa sobre proteção: do espaço físico para a experiência de quem está ali para aproveitar a sessão.

“Acreditamos no cinema como uma das formas mais democráticas de acesso à cultura. Estar presente nas salas por meio desse patrocínio conecta a Seguros Unimed ao dia a dia do público e mostra como nossa cobertura protege o que realmente importa, da estrutura do espaço à vida e ao patrimônio dos clientes. Ao levar essa mensagem de cuidado de forma leve para as telonas, reforçamos que a nossa atuação vai muito além do ramo saúde. Afinal, ir ao cinema é um momento de diversão e encontro, e queremos contribuir para que esta experiência seja ainda melhor”, completa Renata.

A ação da Seguros Unimed nas telonas é feita em parceria com as Unimeds regionais na área de atuação em municípios da FLIX.

O trailer será exibido em todos os cinemas da Flix Media, representante comercial exclusiva das marcas Cinemark, Kinoplex, Cinépolis, UCI, Cinesystem, Centerplex, GNC, Moviecom, Cine Araújo, Cineart, Playarte, Planet Cinemas, Reserva Cultural e UCI Orient, que passou a fazer parte do time este ano. Especializada em publicidade nas telonas, a empresa está presente em 78% dos complexos de cinema do país, com mais de 2 mil salas e potencial de impacto de 160 milhões de espectadores.

Outra novidade é a ampliação da parceria para além das salas, considerando a jornada completa do público no cinema através do circuito de telas digitais e fortalecendo a presença da marca da Seguros Unimed em todos os momentos, desde a chegada no ambiente, passando pela compra de ingressos nas bilheterias, totens de autoatendimento, o consumo na bomboniere e snack bar, e momentos de espera ou circulação nos corredores.

Links trailer:

https://www.instagram.com/reels/DfpRpF9hLoT/

Ficha Técnica

Campanha: Trailer de Cinema 2026

Cliente: Seguros Unimed

Título: Sessão Assegurada

Agência: DPZ

CEO: Benjamin Yung Jr

COO: Flávia Côrtes

CCO: Pedro Araújo, Renato Simões

CSO: Maria Claudia Conde

Direção de Criação: Erich Moreira, Gabi Marcatto, Leonardo Konjedic

Head Of Art: Thiago Rocha

Criação: Luiz Zamorano, Gustavo Paro, Gabriel Rosa, Luan Alves

Motion Designer: Diego Tokunaga

Quality Assurance: Monique Santana

Negócios: Denise Nogueira

Projetos: Ana Paula Mancini, Gabriel Bastos, Luizye Konstantinow

Estratégia: Hugo Costa, Carolina Elizaur

Head de Produção Integrada: Paula Alimonda

Produção Integrada: Felipe Telles, Juliana Fernandes, Pam Verissimo, Guilherme Rodrigues

PR e Comunicação: Larissa Spinola, Beatriz Barreto

Aprovação pelo Cliente: Renata Ucha, Eduardo Campos, Cibele Froes, Fabio Machado

Produtora de imagem: Vetor Zero

Direção: Thiago Martins e Gabriel Nobrega

Direção Executiva: Gabriel Nobrega

Produção Executiva: Francisco Puech

Direção de Projetos: Márcia Guimarães

Direção de Novos Negócios: Luiz Braga

Gerente de Projetos: Rubia Elias e Mônica Andrade

Gerente de Projetos Jr.: Stella Balboni

Head de Pós-produção: Tatiana Caparelli

Coordenação de Pós-produção: Henrique Gomes

Coordenação de Equipe: Ana Mendes

Concept Personagens: Thiago Martins, Marcos Felix, Wilson Panassi, Debora Matsuda, Martim Chiarelli

Artistas IA: Thatiana Climick, Thiago Martins, Thiago Silva, Patrick Lima, Francisco Lopes Carvalho, Matheus Fajardo, Victor Freitas e Julia Brandão

Motion: Luiz Albere

Composição: Carlos Campos

Cor: Bleach

Finalização: Thatiana Climick e Paulo Dezotti

Assistente de Ilha: Isabela Balbo

Produtora de Audio:Evil Twin Music

Direção Musical: André Faria e Peter Sauces Produção Musical: André Faria, Peter Sauces, Chico Reginato, Thiago Colli e Bruno Zibordi. SFX e Finalização de Audio: Rafael Vieira, Gustavo Boselli, André d’Ávila, Paulo Ribeiro, Pedro Moura Produção Executiva e Coordenação: Juliana Tangary, Marina Leite, Giuliana Tavares, Fabiana Lugli e Carol Oliveira

Sobre a Seguros Unimed

A Seguros Unimed é o grupo segurador e braço financeiro do sistema de cooperativas médicas Unimed, presente em 92% do território nacional. Com uma trajetória de mais de 36 anos no mercado, a Companhia atende a 7 milhões de segurados nos segmentos de Saúde, Odontologia, Vida, Previdência (aberta e fechada) e nos Ramos Elementares (com seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica). Desde 2019, atua também na gestão de recursos financeiros para o sistema cooperativo, com a criação da InvestCoop Asset Management. O grupo conta com mais de 2 mil colaboradores na Matriz e Central de Relacionamento, além de outros 19 escritórios regionais pelo país. Para mais informações, acesse o site Cuidado Presente (Link).

Sobre a DPZ

Fundada em 1968 por Roberto Duailibi, Francesc Petit e José Zaragoza, a DPZ se consolidou como uma das mais icônicas e influentes agências de publicidade do Brasil. Suas iniciais — D, P e Z — tornaram-se sinônimo de criatividade, excelência e inovação, marcando gerações com campanhas e personagens que fazem parte da cultura brasileira. Em 2011, a agência passou a integrar o Publicis Groupe, um dos maiores grupos de comunicação do mundo, ampliando sua capacidade estratégica com as mais avançadas ferramentas proprietárias de dados e tecnologia. Hoje, a DPZ segue fiel ao seu legado e com os olhos no futuro, criando campanhas memoráveis e premiadas para marcas como Renault, Electrolux, Ypê, Mars, Nestlé, Nescafé, Unimed, Seguros Unimed, Polenghi, Petra, Unifael e Grupo Campari.