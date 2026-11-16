O Clube dos Seguradores da Bahia promove no dia 26 de novembro, a partir das 18h, sua confraternização de fim de ano, no Patá Bar & Restaurante, em Salvador. O encontro reunirá associados, corretores de seguros, executivos, representantes de seguradoras e parceiros do setor para celebrar as conquistas de 2026, fortalecer relacionamentos e reconhecer a contribuição dos profissionais para o desenvolvimento do mercado segurador no estado.

A celebração encerra um ano significativo para o Clube. A entidade completou 67 anos de atividades ininterruptas, consolidando sua jornada como espaço de integração, relacionamento, atualização profissional e a valorização dos protagonistas do setor de seguros na Bahia. Para Fausto Dórea, presidente do Clube dos Seguradores da Bahia, a confraternização representa mais do que o encerramento das atividades. É uma oportunidade de reconhecer a força de um mercado construído por meio do relacionamento, da cooperação e do compromisso com o desenvolvimento profissional. “Chegamos ao encerramento de 2026 com a satisfação de termos contribuído para aproximar corretores, seguradoras e lideranças do nosso mercado. Nosso compromisso é criar oportunidades de relacionamento, ao incentivar a qualificação e fortalecer a representatividade do setor de seguros. A confraternização é uma forma de agradecer a todos que caminham conosco e renovam, a cada ano, a importância da nossa entidade”.

Ao longo do ano, a entidade promoveu encontros que aproximaram corretores e importantes lideranças do mercado nacional. Em abril, o tradicional jantar de negócios recebeu Fábio Magalhães, diretor comercial da Bradesco Vida e Previdência, que apresentou perspectivas sobre o seguro de vida, a evolução do segmento e as oportunidades para os profissionais da área. Em junho, a comemoração dos 67 anos de fundação do Clube reuniu representantes do mercado segurador no Fiesta Bahia Hotel, com a participação de Rodrigo Bacellar Wuerkert, diretor-presidente da Bradesco Auto/RE. O encontro proporcionou debates sobre as transformações tecnológicas do setor, os impactos da inteligência artificial e a importância das competências humanas no relacionamento com os clientes e na atividade de intermediação de seguros.

Outro destaque de 2026 foi a realização da segunda edição do Troféu Viva a Bahia, em 14 de outubro. A premiação reuniu aproximadamente 400 convidados, entre eles 300 corretores de seguros, para homenagear profissionais, empresas e instituições que contribuem para o crescimento do setor. A escolha dos homenageados combinou votação popular e avaliação de um júri técnico especializado, fortalecendo a representatividade da iniciativa. A atuação institucional também ganhou destaque durante a Semana do Seguro de Salvador, com a articulação de ações voltadas à valorização da atividade seguradora, ao reconhecimento dos profissionais e à aproximação entre entidades representativas, lideranças empresariais e poder público. O Clube integrou a mobilização em torno da sessão solene de homenagem ao mercado segurador, realizada na Câmara Municipal de Salvador, reforçando a importância do seguro para a proteção das famílias, das empresas e do patrimônio da sociedade.

A integração com instituições de outros estados também marcou o período. Durante o Troféu Viva a Bahia, o presidente do Clube, Fausto Dórea, recebeu uma homenagem do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), representado por sua presidente, Sonia Marra, em reconhecimento à contribuição para o fortalecimento e a valorização do setor.