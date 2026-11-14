AGENDA SEG NEWS DE CURSOS E EVENTOS- 1o SEMESTRE 2027

Essa é a nossa agenda para o primeiro semestre de 2027. São 15 cursos/eventos com temas relevantes de palestrantes notáveis do Centro de Capacitação Profissional Seg News. Confira a programação!
Informações e Reservas com Desconto de 30% até o dia 18 de Dezembro/2026
Nosso WhatsApp: 11 934157357
Temas: Sinistros de Auto – Lançamento de Livros – Fiança Locatícia – Licitações/Seguro Garantia – Sessão Cine Seguro – Seguro & Resseguro Aeronáutico – D&O – E&O – Marine –
RC Eventos – Prêmio Seg News – Regulação de Sinistros Patrimoniais – GR/Transporte de Cargas – Lucros Cessantes – Arbitragem – Tecnologia & Seguros
AGENDA SEG NEWS DE CURSOS E EVENTO – 1o SEMESTRE 2027
JANEIRO 2027
15 DE JANEIRO À 02 DE ABRIL
PROGRAMA SEG NEWS DE CAPACITAÇÃO EM SINISTROS DIVERSOS DE AUTOMÓVEL
COMPOSTO POR 04 MÓDULOS (CURSOS)
Apresentação: Professora Milena Teixeira, Especialista em Regulação de Sinistros de Automóvel, Diretora e Fundadora da Facilite Sinistros.
CURSO SINISTROS DE RCF, CARTA VERDE, CARTA AZUL (2 DIAS)
15 E 22 DE JANEIRO – (19h00 ás 20h30)
CURSO DE SINISTROS – RC GARAGISTA (2 DIAS)
12 E 19 DE FEVEREIRO – (19h00 ás 20h30)
CURSO DE SINISTROS – DANOS EM VEICULOS PESADOS (2 DIAS)
26 FEVEREIRO E 05 DE MARÇO – (19h00 ás 20h30)
CURSO DE SINISTROS CARROS ELÉTRICOS (3 DIAS)
12, 19 DE MARÇO E 02 DE ABRIL – (19h00 ás 20h30)
14 DE JANEIRO
II WORKSHOP SEG NEWS DE SEGURO DE FIANÇA LOCATÍCIA
Data: 14 de Janeiro Das 18h30 ás 21h00
Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo
FEVEREIRO
18 DE FEVEREIRO
I WORKSHOP SEG NEWS DE PRÁTICAS & CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE LICITAÇÕES PARA SEGURO GARANTIA
Data: 18 de Fevereiro Das 9h00 ás 12h00
Evento Híbrido (Espaço a ser confirmado & On Line na Plataforma GoogleMeet)
I WORKSHOP SEG NEWS DE COMUNICAÇÃO & CULTURA DE SEGUROS (PRESENCIAL)
SESSÃO CINE SEGURO E DEBATES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIVULGAÇÃO DO TEMA SEGURO
*Lançamento do Livro: COMUNICAÇÃO, MARKETING & TECNOLOGIA NO SETOR DE SEGUROS
Data: 18 de Fevereiro ou Março – Das 14h00 ás 18h00
Evento Híbrido (Espaço a ser confirmado & On Line na Plataforma GoogleMeet)
25 DE FEVEREIRO
CURSO BÁSICO SEG NEWS DE SEGURO E RESSEGURO AERONÁUTICO
Professora: Dra Juliana Salicio de Carvalho Chiquette – Sócia do Escritório Chiquete & Salicio Advogados Associados
Data: A definir Das 19h00 ás 21h00
Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo
MARÇO
11 DE MARÇO
I FÓRUM SEG NEWS DE SEGUROS D&O – OS EXECUTIVOS E SUAS RESPONSABILIDADES
Data: 11 de Março – Das 9h00 ás 12h00
Evento Híbrido (Espaço a ser confirmado & On Line na Plataforma GoogleMeet)
V FÓRUM SEG NEWS DE DIREITO DO SEGURO
Destaques: Palestras e Lançamento do livro:
DIREITO DO SEGURO NO BRASIL – Escritórios, Personalidades & Marcas em Destaque!
Data: 11 de Março de – Das 14h30 ás 18h00
Evento Híbrido (Espaço a ser confirmado & On Line na Plataforma GoogleMeet)
18 DE MARÇO
I WORKSHOP SEG NEWS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS (MARINE)
Data: 18 de Março – Das 18h30 ás 21h00
Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo
ABRIL
I FÓRUM SEG NEWS DE GESTÃO DE RISCOS E SEGURO RC EVENTOS
Data: 08 de Abril – Das 18h30 ás 21h00
Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo
I ENCONTRO SEG NEWS DE TECNOLOGIA & SEGUROS
Evolução da Distribuição à Regulação de Sinistros
Data: 29 de Abril – Das 18h30 ás 21h00
Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo
MAIO
06 DE MAIO
II FÓRUM SEG NEWS DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL (E&O)
Data: 06 de Maio – Das 18h30 ás 21h00
Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo
13 DE MAIO
III FÓRUM NACIONAL DE REGULAÇÃO DE SINISTROS PATRIMONIAIS
Data: 13 de Maio – Das 18h30 ás 21h00
Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo
21 DE MAIO
PRÊMIO SEG NEWS 2027
Produtos, Marketing, Serviços e Tecnologia
Auditório e Buffet do Instituto de Engenharia em São Paulo
Data: 21 de Maio – A partir das 19h00
JUNHO
03 DE JUNHO
II FÓRUM SEG NEWS DE GR E TECNOLOGIA EM TRANSPORTES DE CARGAS
Data: 03 de Maio – Das 18h30 ás 21h00
Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo
17 DE JUNHO
II FÓRUM SEG NEWS DE ARBITRAGEM NO MERCADO DE SEGUROS
Data: 17 de Junho de Maio – Das 18h30 ás 21h00
Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo
29 DE JUNHO
II WORKSHOP SEG NEWS DE SEGUROS DE LUCROS CESSANTES
Data: 29 de Junho – Das 18h30 ás 21h00
Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo