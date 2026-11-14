AGENDA SEG NEWS DE CURSOS E EVENTOS- 1o SEMESTRE 2027

Essa é a nossa agenda para o primeiro semestre de 2027. São 15 cursos/eventos com temas relevantes de palestrantes notáveis do Centro de Capacitação Profissional Seg News. Confira a programação!

Informações e Reservas com Desconto de 30% até o dia 18 de Dezembro/2026

Nosso WhatsApp: 11 934157357

Temas: Sinistros de Auto – Lançamento de Livros – Fiança Locatícia – Licitações/Seguro Garantia – Sessão Cine Seguro – Seguro & Resseguro Aeronáutico – D&O – E&O – Marine –

RC Eventos – Prêmio Seg News – Regulação de Sinistros Patrimoniais – GR/Transporte de Cargas – Lucros Cessantes – Arbitragem – Tecnologia & Seguros

AGENDA SEG NEWS DE CURSOS E EVENTO – 1o SEMESTRE 2027

JANEIRO 2027

15 DE JANEIRO À 02 DE ABRIL

PROGRAMA SEG NEWS DE CAPACITAÇÃO EM SINISTROS DIVERSOS DE AUTOMÓVEL

COMPOSTO POR 04 MÓDULOS (CURSOS)

Apresentação: Professora Milena Teixeira, Especialista em Regulação de Sinistros de Automóvel, Diretora e Fundadora da Facilite Sinistros.

CURSO SINISTROS DE RCF, CARTA VERDE, CARTA AZUL (2 DIAS)

15 E 22 DE JANEIRO – (19h00 ás 20h30)

CURSO DE SINISTROS – RC GARAGISTA (2 DIAS)

12 E 19 DE FEVEREIRO – (19h00 ás 20h30)

CURSO DE SINISTROS – DANOS EM VEICULOS PESADOS (2 DIAS)

26 FEVEREIRO E 05 DE MARÇO – (19h00 ás 20h30)

CURSO DE SINISTROS CARROS ELÉTRICOS (3 DIAS)

12, 19 DE MARÇO E 02 DE ABRIL – (19h00 ás 20h30)

14 DE JANEIRO

II WORKSHOP SEG NEWS DE SEGURO DE FIANÇA LOCATÍCIA

Data: 14 de Janeiro Das 18h30 ás 21h00

Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo

FEVEREIRO

18 DE FEVEREIRO

I WORKSHOP SEG NEWS DE PRÁTICAS & CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE LICITAÇÕES PARA SEGURO GARANTIA

Data: 18 de Fevereiro Das 9h00 ás 12h00

Evento Híbrido (Espaço a ser confirmado & On Line na Plataforma GoogleMeet)

I WORKSHOP SEG NEWS DE COMUNICAÇÃO & CULTURA DE SEGUROS (PRESENCIAL)

SESSÃO CINE SEGURO E DEBATES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIVULGAÇÃO DO TEMA SEGURO

*Lançamento do Livro: COMUNICAÇÃO, MARKETING & TECNOLOGIA NO SETOR DE SEGUROS

Data: 18 de Fevereiro ou Março – Das 14h00 ás 18h00

Evento Híbrido (Espaço a ser confirmado & On Line na Plataforma GoogleMeet)

25 DE FEVEREIRO

CURSO BÁSICO SEG NEWS DE SEGURO E RESSEGURO AERONÁUTICO

Professora: Dra Juliana Salicio de Carvalho Chiquette – Sócia do Escritório Chiquete & Salicio Advogados Associados

Data: A definir Das 19h00 ás 21h00

Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo

MARÇO

11 DE MARÇO

I FÓRUM SEG NEWS DE SEGUROS D&O – OS EXECUTIVOS E SUAS RESPONSABILIDADES

Data: 11 de Março – Das 9h00 ás 12h00

Evento Híbrido (Espaço a ser confirmado & On Line na Plataforma GoogleMeet)

V FÓRUM SEG NEWS DE DIREITO DO SEGURO

Destaques: Palestras e Lançamento do livro:

DIREITO DO SEGURO NO BRASIL – Escritórios, Personalidades & Marcas em Destaque!

Data: 11 de Março de – Das 14h30 ás 18h00

Evento Híbrido (Espaço a ser confirmado & On Line na Plataforma GoogleMeet)

18 DE MARÇO

I WORKSHOP SEG NEWS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS (MARINE)

Data: 18 de Março – Das 18h30 ás 21h00

Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo

ABRIL

I FÓRUM SEG NEWS DE GESTÃO DE RISCOS E SEGURO RC EVENTOS

Data: 08 de Abril – Das 18h30 ás 21h00

Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo

I ENCONTRO SEG NEWS DE TECNOLOGIA & SEGUROS

Evolução da Distribuição à Regulação de Sinistros

Data: 29 de Abril – Das 18h30 ás 21h00

Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo

MAIO

06 DE MAIO

II FÓRUM SEG NEWS DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL (E&O)

Data: 06 de Maio – Das 18h30 ás 21h00

Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo

13 DE MAIO

III FÓRUM NACIONAL DE REGULAÇÃO DE SINISTROS PATRIMONIAIS

Data: 13 de Maio – Das 18h30 ás 21h00

Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo

21 DE MAIO

PRÊMIO SEG NEWS 2027

Produtos, Marketing, Serviços e Tecnologia

Auditório e Buffet do Instituto de Engenharia em São Paulo

Data: 21 de Maio – A partir das 19h00

JUNHO

03 DE JUNHO

II FÓRUM SEG NEWS DE GR E TECNOLOGIA EM TRANSPORTES DE CARGAS

Data: 03 de Maio – Das 18h30 ás 21h00

Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo

17 DE JUNHO

II FÓRUM SEG NEWS DE ARBITRAGEM NO MERCADO DE SEGUROS

Data: 17 de Junho de Maio – Das 18h30 ás 21h00

Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo

29 DE JUNHO

II WORKSHOP SEG NEWS DE SEGUROS DE LUCROS CESSANTES

Data: 29 de Junho – Das 18h30 ás 21h00

Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo