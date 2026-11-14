Rodobens registra lucro líquido de R$ 104 milhões no terceiro trimestre

Companhia apresenta destaques no período como avanço de margem de contribuição de 14% e na carteira de crédito com incremento acima de 10% – A Rodobens encerrou o último trimestre de 2026 (3T26), com lucro líquido de R$103,6 milhões, alta de 3,4% no comparativo com o mesmo período de 2025, e de 101,4% no recorte do acumulado de nove meses (vs. 9M25), que totalizou R$490 milhões. No fechamento do trimestre, a receita líquida consolidada alcançou R$1,5 bilhão, com a margem de contribuição de R$309 milhões, alta de 14,0%. Ao final de setembro, a carteira de crédito totalizou R$33 bilhões, alta de 11% em 12 meses.

No Consórcio, a carteira ativa somou R$30,2 bilhões ao final do 3T26, obtendo um incremento de 13% em relação ao mesmo trimestre de 2025. A comercialização de créditos somou R$2,9 bilhões no trimestre e R$8,6 bilhões no acumulado do 9M26, enquanto as receitas futuras contratadas de Consórcio e Prestamista chegaram a R$4,8 bilhões ao final do 3T26, alta de 10%. Em Serviços Financeiros, a margem de contribuição atingiu R$833 milhões no acumulado do ano, avanço de 81,3%. Os prêmios líquidos de Seguros totalizaram R$698 milhões no período total de nove meses, crescimento de 15,7%.

No Banco, a carteira de crédito encerrou setembro de 2026 em R$2,4 bilhões, recuo de 14,7% em relação a setembro de 2025, em linha com a maior seletividade na concessão de crédito. No Varejo Automotivo, foram gerados R$6,1 bilhões em negócios e comercializados 17,5 mil veículos nos nove primeiros meses do ano. No mesmo período, as oficinas registraram 97,2 mil passagens, crescimento de 4,9%.

O EBITDA consolidado somou R$712,8 milhões no 9M26, crescimento de 103,1% em relação ao mesmo período de 2025. A margem EBITDA alcançou 15,3%, avanço de 7,3 pontos percentuais. No acumulado do ano, os indicadores de retorno também avançaram, com altas de 10,3 pontos percentuais no ROE e de 9,5 pontos percentuais no ROIC.

“Os resultados refletem uma evolução importante da rentabilidade da Rodobens, sustentada pela contribuição dos Serviços Financeiros e pela capacidade de equilibrar o desempenho dos diferentes negócios. Em um cenário de crédito mais restritivo, temos priorizado a qualidade das carteiras e a alocação criteriosa de capital, buscando preservar retornos e manter a solidez financeira da companhia”, afirma Fernando Calado de Andrade, diretor de Relações com Investidores da Rodobens.

“Mesmo diante de um cenário econômico desafiador, conseguimos avançar em rentabilidade e manter uma posição financeira sólida. Esse resultado é reflexo da atuação integrada dos nossos negócios e da capacidade de ajustar nossas decisões às condições de mercado”, afirma Flávio Ferraz, CEO da Rodobens.

Entre outros destaques do período, a Fitch Ratings reafirmou a classificação AA+(bra) atribuída ao Consórcio e ao Banco da Rodobens, e a Companhia manteve os selos RA1000, do Reclame AQUI. Em 2026, conquistou o primeiro lugar na categoria Consórcio do Prêmio MESC e integrou o Top 100 em satisfação do cliente e o Top 3 em Mercado Financeiro.

Com os resultados apresentados, a Rodobens reafirma seu compromisso com uma gestão disciplinada, orientada à rentabilidade e à solidez financeira, mantendo o direcionamento para o desenvolvimento sustentável de seus negócios.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros — consórcio, seguros, crédito, leasing e locação —, suportado por uma plataforma sinérgica que integra rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz e Hyundai, além de veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais.

Com sede em São José do Rio Preto e presença em todo o território nacional, a companhia acumula mais de 75 anos de atuação e é reconhecida pela solidez, inovação e consistência de seus negócios, sendo a única administradora de consórcios com classificação AA+(bra) pela Fitch Ratings. A empresa também se destaca pela sua cultura organizacional, figurando entre as melhores empresas para trabalhar, com certificação Great Place to Work (GPTW), ao entregar uma experiência completa a clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.