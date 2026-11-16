Creditas assina 400% mais contratos com Clicksign e reduz atrasos que ameaçavam R$ 5 milhões por mês

Com o ClickFlow, plataforma que estrutura toda a jornada de formalização de contratos, a fintech simplifica assinaturas pelo WhatsApp e reduz cobranças em sua rede de 3 mil lojas parceiras

São Paulo, outubro de 2026 – A Creditas, plataforma de serviços financeiros especializada em crédito, aumentou em 400% o volume semanal de contratos assinados com lojas parceiras de sua operação de financiamento de veículos. A média passou de cerca de 50 para 250 assinaturas por semana com a adoção do ClickFlow, solução da Clicksign, que centraliza e gerencia todas as etapas da jornada em um único ambiente, conectando coleta de dados, autenticação e assinatura eletrônica.

A fintech adotou a solução para atualizar os contratos de aproximadamente 3 mil lojas dentro do prazo previsto por suas regras internas de governança. Os documentos eram enviados por e-mail, e as equipes comerciais cobravam as assinaturas por telefone. Nesse ritmo, cerca de mil parceiros, aproximadamente 33% da rede, chegariam ao fim do prazo com pendências. Essas lojas poderiam ter seus cadastros bloqueados, o que impediria a oferta de novos financiamentos pela plataforma.

Com o ClickFlow, a Creditas acelerou a regularização dos contratos e reduziu o volume de financiamentos que poderia ser afetado por esses bloqueios. “Fizemos alguns cálculos e identificamos que, das pouco mais de 3 mil lojas ativas, cerca de mil estavam sem assinatura. Essas mil lojas representavam, em originação mensal, cerca de R$ 5 milhões. Com a mudança no processo, reduzimos esse valor para menos de R$ 1 milhão”, afirma Juan Ignacio Suarez, gerente de Riscos e Formalização da Creditas.

O projeto foi desenvolvido em conjunto pelas equipes da Creditas e da Clicksign, com implementação em cerca de 30 a 50 dias. O lojista recebia a notificação pelo WhatsApp, confirmava os dados da empresa, realizava a verificação por biometria facial e assinava o documento pelo celular em poucos minutos. A interface foi personalizada com a identidade visual da fintech para facilitar o reconhecimento pelos parceiros.

“A Clicksign está ampliando ainda mais a sua atuação para ajudar empresas a gerenciar toda a jornada de contratos. Nosso foco é combinar dados e uma experiência simples para transformar tecnologia em resultados de negócio. Na Creditas, isso significou dar mais agilidade aos parceiros e reduzir pendências que poderiam interromper novos financiamentos”, afirma Daniel Pagano, Chief Revenue Officer (CRO) da Clicksign.

Com menos cobranças manuais, os times comerciais e de cadastro passaram a dedicar mais tempo ao relacionamento com as lojas. Após os resultados na operação de veículos, a Creditas ampliou o uso do ClickFlow para o cadastramento de parceiros da vertical imobiliária e outros processos de cadastro corporativo.

Sobre a Clicksign

Fundada em 2010, a Clicksign é a pioneira brasileira em assinatura eletrônica, certificada pelas ISO 27001 e 27701 e em conformidade com a MP 2.200-2/2001 e a Lei 14.063/2020. A plataforma reúne assinatura via WhatsApp, fluxos de Automação e o ClickAI para resumos, títulos e mensagens automáticas, além de mais de 16 métodos de autenticação e coleta de evidências. Com API robusta e documentação completa, já viabilizou a assinatura de mais de 100 milhões de documentos para mais de 140 mil clientes, gerando ganhos de eficiência e redução de custos.

Sobre a Creditas

Fundada em 2012 pelo empresário Sergio Furio, a Creditas é uma plataforma de serviços financeiros especializada em soluções de crédito com garantia. A companhia atua com financiamento de veículos, crédito imobiliário, crédito consignado corporativo e cartões de benefícios. Sua operação conecta clientes, empresas e parceiros comerciais para oferecer acesso a diferentes produtos financeiros.