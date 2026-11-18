Parceria leva inteligência artificial e engenharia automotiva para a gestão de sinistros das associações de proteção veicular, reduzindo o tempo de análise de até 30 dias para poucos minutos – A Autoinsp – empresa de tecnologia que une engenharia automotiva e inteligência artificial (IA) para automatizar a análise de sinistros de automóveis – passa a integrar o Sistema de Gestão Associativa (SGA) do Grupo Hinova. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (18/11), durante a Feira Nacional da Proteção Veicular (Fenaprove), que acontece no Expominas, em Belo Horizonte (MG).

Com a novidade, a solução da Autoinsp passa a operar integrada ao SGA, dentro do fluxo de gestão de sinistros, levando ganhos expressivos de velocidade e redução de custos operacionais para as associações de proteção veicular de todo o país.

Na prática, a integração permite que as entidades utilizem mais de 30 agentes de IA para conduzir o trabalho operacional dos eventos. O fluxo, que no modelo tradicional costumava levar até 30 dias, passa a ser concluído em poucos minutos, desde a abertura do aviso até a emissão de um parecer técnico completo e fundamentado.

Engenharia automotiva e eficiência operacional

Integrada ao SGA, a tecnologia promove o cruzamento automatizado entre o relato do associado, os dados do Boletim de Ocorrência(B.O.), as imagens dos danos e a consulta de dados do veículo. Caso o sistema não identifique inconsistências técnicas ou documentais, o sinistro segue para a decisão do regulador já com o parecer fundamentado, sem revisão desnecessária. Quando há divergência, o caso chega ao especialista com o ponto já apontado. As equipes humanas de regulação são acionadas apenas quando os algoritmos apontam alguma divergência, elevando a assertividade no combate a fraudes.

“O processo de regulação de sinistros no país ainda depende de muito trabalho manual. Ao integrar nossa infraestrutura diretamente ao SGA do Grupo Hinova, entregamos às associações uma tecnologia já validada pelas maiores seguradoras do mercado, inserindo a avaliação real da condição física do veículo no centro da tomada de decisão”, destaca Tiago de Bortoli, cofundador e CEO da Autoinsp.

“Com a Autoinsp integrada ao SGA, as associações recebem o parecer técnico no sistema que suas equipes já utilizam. Isso reduz otempo dedicado à conferência de documentos e permite ao regulador concentrar sua atenção nos casos que exigem uma análise mais detalhada”, afirma Gil dos Santos, diretor comercial do Grupo Hinova.

A integração impacta também o resultado financeiro das operações, já que os processos se tornam até quatro vezes mais econômicos em comparação às vistorias presenciais e perícias tradicionais. A plataforma também apoia toda a jornada do evento — da ocorrência à venda dos salvados —, identifica terceiros responsáveis, aponta automaticamente a viabilidade de ressarcimento e emite laudos técnicos assinados por engenheiros registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

“Nosso objetivo na Fenaprove é mostrar como a combinação entre engenharia veicular e inteligência artificial torna a operação mais rápida, segura e econômica. A parceria com o Grupo Hinova acelera a transformação digital do setor de proteção veicular com total rastreabilidade e rigor técnico”, completa João Pedro Lottermann, cofundador e COO da Autoinsp.

Durante o evento, no dia 19 de novembro, a partir do meio-dia, o executivo fará uma apresentação sobre a Autoinsp e a nova tecnologia de análise de sinistros integrada ao Sistema de Gestão Associativa (SGA) do Grupo Hinova. Também estão previstas demonstrações práticas no estande do grupo ao longo do encontro.

Vale lembrar que, recentemente, a Autoinsp alcançou a marca de 19 milhões de veículos nas carteiras dos clientes que atende. O volume consolida a empresa como uma das referências na automação e no enriquecimento técnico de processos de sinistros para o ramo Auto.

Sobre a Autoinsp

A Autoinsp é uma empresa de tecnologia que une engenharia automotiva e inteligência artificial para automatizar a análise de sinistros de automóveis. Fundada em 2020 por dois engenheiros que viveram na prática a dificuldade de apontar a real causa de um dano, a empresa hoje atende clientes que somam 19 milhões de veículos em carteira, volume que a consolida como uma das referências na automação e no enriquecimento técnico de processos de sinistros para o ramo Auto. A análise técnica que tradicionalmente levava até 30 dias e passava por várias mãos agora sai em minutos, com rigor de engenharia e trilha de investigação auditável.

Sobre o Grupo Hinova

Há 17 anos, a Hinova conecta tecnologia, pessoas e dados para transformar o mercado de proteção patrimonial mutualista e acelerar seu crescimento em todo o Brasil. Pioneira e líder no segmento, a Hinova, empresa de tecnologia, oferece um universo de possibilidades do tamanho da necessidade de cada cliente.