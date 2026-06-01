IA, Open Insurance e LGPD ampliam desafios de governança no setor de seguros

Bravonix reforça atuação em projetos de governança, inventário de dados e classificação automatizada de informações no setor com novas tecnologias.

A transformação digital acelerou a geração e a circulação de dados no mercado segurador e, com isso, ampliou os desafios relacionados à governança, privacidade e segurança da informação. Em um setor altamente regulado e intensivo no tratamento de dados sensíveis, empresas deste segmento vêm reforçando estruturas voltadas à conformidade, rastreabilidade e gestão de riscos. O movimento acompanha a expansão do ecossistema digital do mercado: somente o Open Insurance brasileiro registrou cerca de 16,5 milhões de transações de dados entre 2023 e 2024, refletindo o avanço do compartilhamento de informações no mercado.

É nesse contexto que a Bravonix amplia sua atuação junto a este segmento, apoiando operações na evolução de processos ligados à governança de dados, privacidade e adequação à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Entre as soluções utilizadas nos projetos está o Turing Discovery, plataforma desenvolvida para descoberta, classificação e monitoramento de dados pessoais em ambientes estruturados e não estruturados, utilizando inteligência artificial, busca federada e monitoramento em tempo real para acelerar processos de conformidade regulatória e gestão de riscos de privacidade e a LGPDNow, solução tecnológica focada na adequação e governança corporativa para a LGPD, que integra consultoria jurídica, processos e inteligência artificial para ajudar empresas a mapear dados, gerenciar consentimentos, monitorar riscos e cumprir as exigências da legislação.

“A maturidade em governança tende a ganhar ainda mais relevância no mercado segurador nos próximos anos, impulsionada pelo avanço da inteligência artificial, pela automação de processos e pela integração crescente entre plataformas digitais”, lembra Leandro Zenóbio, gestor de governança da Bravonix.

Tecnologia e governança ganham papel estratégico nas seguradoras

Segundo Zenóbio, as iniciativas desenvolvidas pela empresa utilizam plataformas capazes de integrar módulos de governança, incluindo inventário de dados, gestão de consentimentos, incidentes, terceiros e análises de impacto à privacidade. As operações também trabalham com matrizes de maturidade relacionadas à conformidade, riscos e governança corporativa.

O Turing Discovery foi desenvolvido para atender operações de grande volumetria e alta complexidade regulatória, permitindo que seguradoras realizem inventários corporativos de dados, identifiquem e classifiquem automaticamente dados pessoais sensíveis e acompanhem o ciclo completo de tratamento dos dados em diferentes ambientes tecnológicos. Também possibilita análises de risco sobre bases críticas, rastreabilidade de dados pessoais e visualização de fluxos de informação por meio de recursos de Data Lineage (linhagemde dados), ampliando a capacidade de tomada de decisão das áreas de compliance, jurídico, segurança e tecnologia.

Outro diferencial está na integração via APIs REST (Application Programming Interface) com sistemas corporativos já existentes, como plataformas de GRC (Governança, Riscos e Compliance), workflows internos e ferramentas operacionais. Sua arquitetura garante segurança, escalabilidade e agilidade na implementação, ampliando a autonomia das equipes.

A solução também apoia a adequação à LGPD ao localizar dados pessoais em bases estruturadas e não estruturadas de forma centralizada, acelerando respostas a solicitações de titulares, conhecidas como DSAR (Data Subject Access Request — solicitação de acessoaos dados pessoais), e reduzindo esforços operacionais das áreas de privacidade. Além disso, mecanismos de classificação automatizada, baseados em inteligência artificial, ajudam a identificar e mitigar riscos relacionados ao armazenamento inadequado, retenção excessiva de dados e vulnerabilidades operacionais.

Ainda sobre o âmbito da LGPD, a Bravonix também implementa o LGPDNow como núcleo operacional da gestão de privacidade e inventário de dados, centralizando informações relacionadas ao mapeamento de processos, análises de impacto, gestão de riscos e acompanhamento de planos de ação.

“Um dos pilares desses projetos é justamente a construção de inventários corporativos de dados em larga escala. A partir das plataformas, as áreas conseguem registrar informações relacionadas à coleta, armazenamento, retenção, descarte e compartilhamento dedados, além de identificar os sistemas envolvidos e a presença de informações sensíveis nos fluxos operacionais”, reforça Zenóbio.

A necessidade de customização também se tornou um fator relevante no setor. De acordo com o executivo, cada seguradora possui estruturas operacionais, regras internas e níveis distintos de maturidade em governança, o que exige flexibilidade tecnológica e capacidade de adaptação das soluções à realidade de cada operação. Entre as entregas desenvolvidas estão automatizações ligadas à volumetria de dados, parametrizações específicas para análises de privacidade e ajustes operacionais voltados às necessidades das áreas responsáveis pela governança.

“Com as informações centralizadas, as equipes passam a ter maior visibilidade sobre riscos relacionados ao tratamento de dados pessoais, incluindo armazenamento inadequado, políticas de retenção vencidas e exposição indevida de dados pessoais”, reforça Zenóbio.

Sobre a Bravonix

A Bravonix é uma empresa brasileira de tecnologia e compliance que combina conhecimento jurídico, proteção de dados pessoais, segurança da informação, inovação em IA e um ecossistema estratégico de parceiros para proteger dados, educar o mercado e transformar o uso adequado das informações em valor para os negócios.

Com soluções proprietárias, atuação ponta a ponta e atendimento humanizado, capacitamos empresas a crescerem com segurança, ética e inteligência. Mais do que se adequar à legislação, ajudamos nossos clientes a alcançar a economia digital como uma vantagem competitiva alicerçados no tripé de privacidade, segurança e IA.

Da educação à automação, da governança à segurança, a Bravonix entrega o futuro da economia digital hoje — com propósito, confiança e resultados reais.

A empresa era conhecida até 2024 como LGPDNOW e criou a primeira plataforma brasileira para adequação de empresas à LGPD.