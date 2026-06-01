Inscrições abertas para o Curso de Capacitação em Regulação de Sinistros

VAGAS LIMITADAS – O Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews) está oferendo um curso exclusivo com o especialista Hilton Gomes, destacando os “Fundamentos da Regulação de Sinistros e Impactos da Nova Lei de Seguros”
CURSO SEG NEWS DE CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO DE SINISTROS (AO VIVO – ON LINE)
“Fundamentos da Regulação de Sinistros e Impactos da Nova Lei de Seguros”
Professor: Hilton Gomes dos Santos
Datas: 14 – 16 – 21 – 23 DE JULHO/2026 – DAS 19h00 ás 21h00
Plataforma GoogleMeet Ao Vivo
Carga Horária 8 horas (Com Certificado)
Quem é Hilton Gomes dos Santos:
Executivo e professor com experiência no mercado de seguros e resseguros na América Latina, com atuação em grandes perdas, litígios complexos.
Experiência em Property, Agro, RC, Financial Lines, Marine e Resseguros
Realização: CCPSegNews
www.agenciasegnews.com.br
Inscrições pelo WhatsApp 11 934157357
Ou E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br
Inscrições: R$ 390,00
Formas de Pagamento:
Pix 11 934157357 ou Boleto a Vista
Cartão de Crédito (Com Juros)