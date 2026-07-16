Férias em família: Seguro Viagem Bradesco amplia cobertura para viajantes de até 99 anos

Com a chegada das férias escolares, muitas famílias aproveitam o período para viajar acompanhadas de diferentes gerações. Atenta a essa tendência, o Bradesco Vida e Previdência passou a atender viajantes de até 99 anos, contemplando um público cada vez mais ativo e presente nos roteiros de lazer.

A novidade reforça a participação de avós nas viagens em família e ganha relevância às vésperas do ‘Dia dos Avós’, celebrado em 26 de julho. A iniciativa acompanha as transformações demográficas do país e o fortalecimento da população 60+, que, além de manter uma vida mais ativa, tem papel relevante na dinâmica econômica das famílias e na movimentação do mercado de turismo e lazer.

“Revisar continuamente nosso portfólio é essencial para acompanhar as transformações da sociedade e as novas demandas dos clientes. Além de responder a esse movimento, reforçamos o papel social do seguro ao ampliar o acesso à proteção para um público cada vez maior”, explica Alessandro Malavazi, superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência.

A contratação do seguro deve ser realizada antes do início da viagem. Por isso, a recomendação é incluir o produto ainda na fase de planejamento de roteiro, juntamente com a compra de passagens, reserva de hospedagem e organização da documentação necessária.

Cuidados para viajar com crianças e pessoas mais velhas

Em viagens que reúnem diferentes gerações, algumas medidas ajudam a reduzir contratempos e garantir mais tranquilidade durante o percurso:

Verifique se os documentos de todos os viajantes estão dentro da validade;

Consulte antecipadamente as exigências do destino, especialmente em viagens internacionais;

Mantenha medicamentos de uso contínuo na bagagem de mão, acompanhados das respectivas receitas;

Organize contatos de emergência e informações importantes sobre a saúde dos passageiros;

Avalie as coberturas e os limites do seguro de acordo com o destino, a duração da viagem e o perfil dos viajantes;

Guarde o certificado do seguro e os canais de atendimento em local de fácil acesso.

O Seguro Viagem Bradesco pode ser contratado para destinos nacionais e internacionais. As coberturas, condições, limites e serviços disponíveis variam conforme o plano escolhido.

Foto: Alessandro Malavazi, superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência.