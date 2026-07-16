Alper Seguros expande operação no Rio Grande do Sul e inaugura nova sede em Cruz Alta

Movimento faz parte do plano estratégico de consolidação de mercado da companhia na região Sul, oferecendo infraestrutura moderna para colaboradores e clientes – A Alper Seguros, uma das maiores referências em gestão de seguros e benefícios do país, acaba de dar mais um passo robusto em sua estratégia de expansão em solo gaúcho. Impulsionada pelo forte crescimento dos negócios e pelo aumento expressivo no quadro de colaboradores, a Alper RS está de casa nova. A nova sede na cidade de Cruz Alta foi projetada para suportar o atual ritmo de expansão, oferecendo um ambiente mais amplo, moderno e conectado à nova fase da companhia.

A mudança de endereço reflete o plano macro de crescimento e reposicionamento da Alper, que tem como meta intensificar sua presença e capilaridade no Rio Grande do Sul nos próximos anos. Como uma empresa consolidada no mercado de seguros, a nova estrutura atua como um hub estratégico para aproximar a companhia de parceiros, especialmente na região do interior do Estado.

Para Luciano Lima, VP de Filiais, Personal Lines e Massificados da Alper, o investimento é uma resposta direta ao potencial do mercado gaúcho.

“Estamos executando com muita solidez a nossa estratégia de expansão no Rio Grande do Sul. A Alper seguirá investindo firmemente nas regiões em que acredita, buscando sempre o melhor para os nossos colaboradores e clientes. Esse novo espaço reforça nosso compromisso de longo prazo com o Estado, consolidando nossa liderança e nos preparando para os próximos anos de crescimento sustentável”, destaca Lima.

Infraestrutura, cultura e experiência do colaborador

O novo escritório foi planejado com diferenciais que elevam o patamar de atendimento e bem-estar. Com uma localização privilegiada, a sede oferece facilidades como estacionamento exclusivo para clientes e parceiros, além de uma vista panorâmica incrível para a cidade de Cruz Alta, simbolizando a força da marca no interior do estado.

Mais do que uma evolução física — superando as limitações do espaço anterior devido ao crescimento do time —, a nova sede foi um marco de engajamento interno. Desde o momento da escolha do imóvel, os colaboradores acompanharam de perto todas as fases da obra, fortalecendo o sentimento de pertencimento e alinhamento com a cultura de evolução contínua da Alper.

Thiago Lins, diretor da Alper na região, ressalta o impacto prático da mudança no dia a dia da operação e no relacionamento com o mercado local.

“O espaço antigo era ótimo, mas a Alper é uma empresa que está sempre evoluindo e essa nova fase pedia uma casa nova. Entregamos ao nosso time um ambiente moderno, amplo e que estimula a alta performance. Aos nossos clientes e parceiros regionais, essa estrutura traz a certeza absoluta de que estamos investindo na cidade, nas pessoas e no desenvolvimento econômico regional, reforçando nossa proximidade e capacidade de entrega”, afirma Lins.

Com a nova estrutura 100% operacional, a Alper RS se posiciona de forma ainda mais competitiva para capturar as oportunidades do mercado de seguros corporativos, massificados e de linhas pessoais em todo o território gaúcho.

Sobre a Alper Seguros:

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 28 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes e transparentes.

Foto: Luciano Lima, VP de Filiais, Personal Lines e Massificados da Alper