Revista Seg News de Direito do Seguro também será impressa “on demand”

Com edições bimestrais, distribuição digital por assinatura e versão impressa sob demanda, a publicação oferecerá conteúdo de alto nível para advogados, escritórios, seguradoras, corretoras, departamentos jurídicos, magistrados, professores e estudantes.

O Seguro é um Contrato com a Proteção

O Direito do Seguro vive um momento de profunda transformação. A evolução regulatória, o crescimento da judicialização, as novas tecnologias, a inteligência artificial, as mudanças nas relações de consumo e a constante atualização da jurisprudência tornam indispensável a produção de conteúdo técnico qualificado para os profissionais do setor.

Com esse propósito nasce a Revista Seg News de Direito Seguro, uma publicação especializada da Agência Seg News dedicada exclusivamente ao universo jurídico do mercado de seguros.

Integrada ao Portal Seg News, a revista reunirá artigos assinados por alguns dos principais especialistas brasileiros em Direito do Seguro, criando um espaço permanente para reflexão, atualização profissional e compartilhamento de conhecimento.

Mais do que uma revista, a iniciativa pretende construir uma comunidade de articulistas, pesquisadores e profissionais comprometidos com o desenvolvimento técnico do mercado segurador.

Além de fomentar o debate jurídico, a Revista Seg News de Direito do Seguro cria um ambiente institucional de grande credibilidade para marcas que desejam se posicionar junto a um público altamente qualificado, por meio de programas de patrocínio e publicidade alinhados aos princípios éticos da advocacia.

Ao unir conteúdo, relacionamento e visibilidade, a Revista Seg News de Direito do Seguro nasce com a missão de se tornar uma das principais referências editoriais do Direito do Seguro no Brasil, contribuindo para o fortalecimento da cultura jurídica, da inovação e da excelência técnica em todo o mercado segurador.

Comissão Editorial/Comissões Técnicas:

Direito do Seguro/Geral

Arbitragem

Seguros de Automóvel

Seguros Patrimoniais

Seguros de Lucros Cessantes

Seguros de Riscos de Engenharia

Seguros de Linhas Financeiras (Crédito, Fiança Locatícia, Garantia)

Seguros de Transportes Nacional e Internacional

Seguros de Responsabilidade Civil Geral e Profissional (E&O – D&O)

Resseguros

Regulação de Sinistros

Edições/2026

1a Edição – Julho/Agosto

Prazo de Entrega do Artigo: 31 de Julho

Circulação: A partir de 15 de Agosto

2a Edição – Setembro/Outubro

Prazo de Entrega do Artigo: 28 de Setembro

Circulação: A partir de 14 de Outubro

3a Edição – Novembro/Dezembro

Prazo de Entrega do Artigo: 27 de Novembro

Circulação: A partir de 10 de Dezembro

Informações:

Ivanildo Sousa – CEO e Editor da Agência Seg News

WhatsApp: 11 934157357

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br