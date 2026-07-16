Recife recebe etapa do Circuito da Longevidade Bradesco Seguros no histórico Forte do Brum

No dia 16 de agosto de 2026, Recife será palco de mais uma etapa do Circuito da Longevidade Bradesco Seguros, que acontece em um dos cenários mais emblemáticos da cidade: o Forte do Brum, localizado na Praça da Comunidade Luso Brasileira.

O percurso, que contempla provas de 5 km e 10 km, convida os participantes a vivenciarem uma experiência que une esporte, saúde e patrimônio histórico. O Forte do Brum, construído no século XVII e reconhecido como um importante marco da defesa do Nordeste brasileiro, abriga atualmente um Museu Militar e se consolida como um espaço de preservação da memória e da cultura da região.

A realização da etapa em Recife reforça o propósito do Circuito da Longevidade de incentivar a prática esportiva em diferentes fases da vida, promovendo bem-estar, qualidade de vida e integração social. Ao mesmo tempo, a escolha do local destaca a conexão entre atividade física e vivência cultural, proporcionando aos corredores uma experiência que vai além do percurso. As inscrições estão abertas no site: https://www.runningland.com.br/longevidade-bradesco-recife-2026.

Criado em 2007 pelo Grupo Bradesco Seguros, o Circuito da Longevidade já reuniu mais de 40 mil pessoas ao longo de sua história e integra um conjunto de ações voltadas à promoção do envelhecimento ativo e do bem-estar em todas as fases da vida. Entre essas iniciativas, destacam-se o Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), o Fórum da Longevidade, os Prêmios Longevidade e o portal Viva a Longevidade (vivaalongevidade.com.br), com conteúdo para quem busca envelhecer com saúde e qualidade de vida.

Após passagem por São Paulo e Campinas (SP), Brasília (DF), Rio de Janeiro e, agora, Salvador, o Circuito passará ainda por Recife (PE) e Porto Alegre (RS), consolidando-se como uma das mais tradicionais iniciativas esportivas do país dedicadas à promoção da longevidade e do bem-estar. O projeto é apresentado junto ao Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, via Lei de Incentivo ao Esporte.

Serviço:

Circuito da Longevidade Bradesco Seguros – Recife

Data: 16/08/2026

Local: Forte do Brum (Praça da Comunidade Luso Brasileira – Recife)

Distâncias: 5k e 10k

Horário da largada única: em breve no site

Valor do kit: consulte as opções disponíveis no site

Retirada do Kit: Em breve no site

Patrocinador: Bradesco Seguros

Organizador: Instituto Educare

Comercializadora: Norte Marketing Esportivo

Site oficial: https://www.runningland.com.br/longevidade-bradesco-recife-2026.