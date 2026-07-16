Grupo Bradesco Seguros amplia a capacitação no Espaço Universeg com trilha voltada ao desenvolvimento em comunicação

Conteúdos online e gratuitos que promovem novas formas de comunicação, com empatia e eficiência nas interações do dia a dia. Em um cenário em que habilidades de comunicação estão entre as mais valorizadas no ambiente profissional e contribuem para a qualidade das relações e dos resultados, desenvolver formas mais claras e conscientes de se expressar torna-se fundamental. Atento a esse contexto, o Grupo Bradesco Seguros disponibiliza a trilha “Aprendendo sobre Comunicação” no Espaço Universeg, com conteúdos gratuitos voltados ao aprimoramento dessas competências no cotidiano.

A comunicação exerce um papel essencial nas relações interpessoais e profissionais, impactando diretamente a forma como as pessoas se expressam, se conectam e constroem confiança no dia a dia. Com o objetivo de apoiar o desenvolvimento dessas habilidades, a iniciativa reúne conteúdos que incentivam práticas mais conscientes, empáticas e eficazes.

A trilha é composta por três materiais complementares: o e-book Aprimore os seus relacionamentos com a Comunicação Não Violenta (CNV), que apresenta os quatro pilares da CNV e orienta práticas para relações mais empáticas; o e-book Comunicação Eficaz, que aborda diferentes formas de comunicação — verbal, não verbal, escrita e visual — e traz técnicas para torná-la mais clara e eficiente; e a aula online Comunicação Assertiva – Faça sua voz ser ouvida, que propõe reflexões sobre o impacto da linguagem no dia a dia e na construção de diálogos mais equilibrados.

Com uma abordagem prática e acessível, os conteúdos incentivam o desenvolvimento de habilidades essenciais para fortalecer relações interpessoais e promover interações mais harmoniosas, tanto no âmbito pessoal quanto profissional.

“A comunicação está diretamente ligada à forma como as pessoas se relacionam e constroem confiança no dia a dia. Ao investir em conteúdos sobre o tema, buscamos incentivar o desenvolvimento de habilidades que contribuam para interações mais claras, empáticas e conscientes, tanto no ambiente profissional quanto nas relações pessoais”, afirma Andrea Carrasco, superintendente sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros.

O Espaço Universeg reúne mais de 160 conteúdos gratuitos voltados ao desenvolvimento pessoal e profissional. Para acessar a plataforma e explorar a trilha, basta acessar https://www.espacouniverseg.com.br e realizar o cadastro.

Foto: Andrea Carrasco, superintendente sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros.