Julho Neon mobiliza o País após oficialização do Mês Nacional da Saúde Bucal e lança Galeria do Sorriso Brasileiro

Movimento criado pela SINOG chega à sua 6ª edição, lança a Galeria do Sorriso Brasileiro e mobiliza a população para atingir a meta de 6 mil sorrisos, que viabilizará a doação de Planos Odontológicos para instituições sociais – O Brasil celebra oficialmente Julho como o Mês Nacional da Saúde Bucal. Instituída pela Lei nº 15.408, a iniciativa representa um marco para a conscientização sobre prevenção e acesso ao cuidado odontológico e fortalece o Julho Neon, Movimento criado pela SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos), que chega à sua 6ª edição mobilizando Operadoras, Dentistas, Empresas, Instituições e a população em todo o País.

Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), mais de 35 milhões de brasileiros possuem Planos Odontológicos, consolidando a Odontologia Suplementar como uma das principais portas de acesso à Assistência Odontológica. Ampliar a cultura da prevenção, no entanto, continua sendo um dos principais desafios para a Saúde Bucal no Brasil. Criado pela SINOG em 2021, o Julho Neon promove ações nacionais para conscientizar a população e ampliar o acesso ao cuidado odontológico.

“A oficialização do Julho Neon representa um avanço importante para a Saúde Bucal brasileira. Ao reconhecer Julho como o Mês Nacional da Saúde Bucal, o País reforça a importância da prevenção e amplia o espaço para que esse tema esteja cada vez mais presente na agenda da sociedade. É o reconhecimento de uma mobilização construída ao longo dos últimos anos e um passo importante para que mais brasileiros tenham acesso ao cuidado contínuo e preventivo”, afirma Dr. Roberto Seme Cury, Presidente da SINOG.

Galeria do Sorriso Brasileiro transforma Sorrisos em acesso à Assistência Odontológica

A principal novidade da campanha deste ano é a Galeria do Sorriso Brasileiro, iniciativa que convida a população a participar do Julho Neon e transformar um gesto simples em impacto social.

A meta é reunir 6 mil Sorrisos de brasileiros de todas as regiões do País. Ao atingir esse objetivo, a SINOG, em conjunto com Operadoras Parceiras, viabilizará a doação de Planos Odontológicos para instituições sociais, ampliando o acesso à Assistência Odontológica de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Para a Diretora Executiva da SINOG, Dra. Fernanda Ceneviva, a Galeria representa uma nova etapa do Movimento. “A oficialização de Julho como o Mês Nacional da Saúde Bucal fortalece uma mobilização que já vinha crescendo nos últimos anos. Agora queremos dar mais um passo e envolver toda a sociedade. Cada sorriso compartilhado nos aproxima da meta e ajuda a ampliar o acesso à Assistência Odontológica para quem mais precisa”, destaca.

A participação é gratuita e aberta a todos. Basta acessar https://galeriasorriso.com.br e compartilhar uma foto ou vídeo do seu sorriso durante todo o mês de julho. Cada participação aproxima a campanha da meta e ajuda a transformar sorrisos em acesso à Assistência Odontológica para quem mais precisa.

Além da Galeria, Julho Neon mobiliza o País com ações de conscientização e prevenção

Ao longo do mês, o Julho Neon promoverá ações em diferentes regiões do Brasil. Entre elas está o Repórter do Sorriso, iniciativa que percorrerá seis capitais — São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Recife — convidando a população a compartilhar seus sorrisos e participar da Galeria do Sorriso Brasileiro.

A programação também contempla ações em comunidades por meio do Odontomóvel, com atendimentos odontológicos gratuitos e orientações sobre prevenção, além da iniciativa #DentistaHeroi, que reconhecerá profissionais indicados pela população por sua contribuição para a promoção da Saúde Bucal e do cuidado preventivo.

Outro destaque será a iluminação de monumentos e espaços emblemáticos em diferentes cidades brasileiras, reforçando a visibilidade do Movimento e a importância da Saúde Bucal como tema de interesse coletivo. Entre os locais previstos estão o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a Ponte Estaiada, em São Paulo, e o Congresso Nacional, em Brasília, além de outros marcos urbanos que aderirão ao Movimento ao longo do mês.

Além das ativações presenciais, a campanha contará com mobilização digital, produção de conteúdo nas redes sociais, participação das Operadoras Parceiras e ações educativas para ampliar o alcance da campanha e incentivar a participação da população.

Um Movimento que fortalece a Saúde Bucal durante todo o ano

Em sua 6ª edição — e na primeira realizada após a oficialização de Julho como o Mês Nacional da Saúde Bucal — o Julho Neon amplia sua mobilização nacional e convida toda a sociedade a participar da Galeria do Sorriso Brasileiro, transformando sorrisos em acesso à Assistência Odontológica para quem mais precisa.

Acesse e saiba mais: https://julhoneon.com.br/

Salve o Sorriso Brasileiro.

Sobre a SINOG

Criada em 1996, atua desde então como agente de crescimento e aperfeiçoamento do setor. Pelos números mais recentes da ANS, são mais de 35 milhões de Beneficiários que aderiram a alguma modalidade de Plano Odontológico, quase todas elas com cobertura abrangente do rol da ANS.

Além disso, a SINOG divulga e amplia o conceito de Plano Odontológico como facilitador do acesso à Assistência à Saúde Bucal pela população, promovendo a integração das Empresas junto à classe Odontológica. É a criadora do Movimento “Julho Neon, Salve o Sorriso Brasileiro”, que está em sua 6ª Edição, com objetivo de ampliar a importância da Saúde Bucal no País, e ainda, é responsável pela concepção e organização do SIMPLO, que após 19 Edições passa para o Congresso SINOG, atualmente em sua 2ª Edição, como o maior Congresso focado em Planos Odontológicos da América Latina.