I Fórum Seg News de Seguros e Assistência acontece no dia 30 de Julho!

O segmento de seguros e assistência para nossos PET´S está em expansão no Brasil. E o objetivo desse evento é apresentar o atual cenário e as perspectivas de negócios com as novas operadoras e aumento de demanda. Uma oportunidade para os corretores de seguros ampliarem o leque de produtos oferecendo uma proteção acessível e tão necessária…

Confira o programa e reserve sua inscrição no link:

https://agenciasegnews.com.br/forum-seguros-assistencia-pet/

Ou pelo WhatsApp: 11 934157357

I FÓRUM SEG NEWS DE SEGUROS E ASSISTÊNCIA PET

Data: 30 de Julho – Das 14h30 ás 17h00

Plataforma GoogleMeet Ao Vivo

Carga Horária 3 horas (Com Certificado)

Realização: Centro de Capacitação Seg News

Programa:

I Painel (14h30 ás 15h10): Chegou a hora do mercado de planos de saúde pet decolar?

Palestrante: Luiz Gênova, CEO da APet Planos de Saúde e Assistência para Cães e Gatos

II Painel (15h10 ás 15h50): Os planos de saúde pet são bons para os Veterinários?

Palestrante: Dr Renato Murta, Médico Veterinário, Gestor VET360 & Hospital Clinvet, Presidente Da Com. Técnico Científica da ABMVL – Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal.

III Painel (16h00 ás 17h40): Seguro e Plano de Saúde Pet – Panorama Jurídico e de Mercado – Desafios e Jurisprudência

Palestrante: Dra Ingrid Bing Moreira, Sócia do escritório Muller & Moreira Advocacia

Debate e Considerações Finais (16H30 ás 17h00)

Investimento: R$ 75,00

A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

*Com Certificado