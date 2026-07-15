A nova fronteira da transformação digital nas seguradoras passa pelo Middle Office

(*) Por Adriano Candido, Vice-presidente de Negócios da Softtek Brasil – Em um mercado cada vez mais orientado por velocidade, personalização e novos ecossistemas digitais, a capacidade de adaptação tornou-se um diferencial competitivo para as seguradoras. Embora muitas organizações tenham avançado na digitalização da experiência do cliente, ainda enfrentam dificuldades para transformar novas oportunidades de mercado em produtos e serviços disponíveis em tempo hábil. O principal desafio está na estrutura operacional que conecta estratégia e execução: o Middle Office, responsável por suportar processos, regras de negócio e operações críticas que determinam a agilidade da companhia.

À medida que o setor incorpora novas tecnologias, amplia parcerias e desenvolve modelos mais flexíveis de distribuição, cresce a necessidade de uma operação capaz de acompanhar esse ritmo de transformação. Nesse contexto, o Middle Office assume um papel cada vez mais estratégico, pois é nele que se concentram as capacidades que permitem adaptar produtos, precificar riscos, integrar canais e responder rapidamente às demandas do mercado. A eficiência dessa camada impacta diretamente a velocidade de inovação e a capacidade de crescimento sustentável das seguradoras.

O impacto da rigidez operacional na escala digital

De acordo com dados do Gartner, a manutenção de sistemas legados consome, em média, entre 70% e 80% do orçamento de TI das seguradoras, reduzindo significativamente os recursos disponíveis para iniciativas de inovação e crescimento. Buscando acelerar suas jornadas de transformação digital, muitas empresas investiram fortemente em interfaces modernas para o usuário, mas mantiveram a camada intermediária e o core tecnológico praticamente inalterados.

O resultado é uma espécie de ilusão digital, uma fachada ágil conectada a uma infraestrutura lenta e monolítica, na qual alterações relativamente simples em produtos ou regras de tarifação podem demandar meses de desenvolvimento e desencadear uma série de riscos operacionais.

É justamente nesse gargalo que reside um dos principais fatores de sucesso do setor atualmente, o Time-to-Market. Em um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico, a capacidade de lançar rapidamente novas coberturas e produtos modulares pode determinar a liderança de mercado. Quando o ciclo de lançamento se estende por meses, a janela de oportunidade e as necessidades dos consumidores frequentemente já evoluíram.

Para reverter esse cenário e recuperar participação de mercado frente aos competidores nativos digitais, o setor precisa de uma estratégia que enfrente os desafios da dívida técnica acumulada sem exigir a substituição completa e arriscada do core business. Nesse sentido, é necessário ir além do desenvolvimento sob demanda tradicional e adotar abordagens modulares capazes de reduzir o tempo de lançamento de produtos em até 70%, proporcionando maior autonomia às áreas de negócios para configurar regras, tarifas e ofertas.

Habilitando novos ecossistemas de negócios

Na prática, essa transformação passa pela modernização do Middle Office, por meio de uma arquitetura baseada em microsserviços e APIs especializadas para seguros, capaz de isolar a complexidade dos sistemas legados. Ao invés de depender de projetos plurianuais de modernização tecnológica, as seguradoras podem criar uma camada de abstração e agilidade sobre seus sistemas centrais, acelerando o desenvolvimento e a evolução de produtos e jornadas digitais.

Com acesso a uma biblioteca robusta de ativos pré-configurados para funções como emissão de apólices, cotações e liquidação de sinistros, a TI deixa de atuar apenas como executora de demandas e passa a desempenhar um papel estratégico na aceleração dos negócios.

Ao adotar uma infraestrutura escalável em nuvem já comprovada em ambientes de alta escala em seguros, as companhias reduzem o lock-in tecnológico e evoluem de um modelo baseado em infraestrutura fixa para uma operação mais flexível e eficiente. Essa abordagem permite conexões mais rápidas com canais de distribuição alternativos e parceiros digitais, tornando o Embedded Insurance uma realidade prática de geração de receita em prazos significativamente menores, dependendo da maturidade da operação.

O impacto estrutural da transformação digital

O amadurecimento desse modelo demonstra que a agilidade operacional passa a ditar o ritmo do crescimento financeiro e da percepção de marca. Quando o Middle Office deixa de atuar como entrave, viabiliza-se a aplicação prática e segura de Inteligência Artificial e modelos generativos, alimentados por dados estruturados em tempo real.

Dessa forma, se materializa na automação de processos complexos, da inteligência de subscrição e maior precisão na precificação de riscos à redução de perdas, com impacto direto na eficiência operacional e na qualidade da tomada de decisão. O efeito mais visível dessa transformação ocorre no sinistro, o momento mais crítico da jornada do cliente. Com fluxos de liquidação digital, o tempo de resposta pode ser reduzido de dias para minutos, com impacto direto em indicadores de fidelidade e NPS.

A competitividade das seguradoras nos próximos anos estará diretamente relacionada à sua capacidade de combinar inovação, eficiência operacional e velocidade de execução. Nesse cenário, a modernização do Middle Office deixa de ser apenas uma iniciativa tecnológica para se consolidar como um elemento fundamental na construção de operações mais ágeis, escaláveis e preparadas para responder às transformações do mercado.