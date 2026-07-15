UCA inicia 4ª turma da formação Imersão Regulatória em Saúde Suplementar nesta semana

Modelo híbrido prepara profissionais para compreender a regulação da ANS e atuar de forma estratégica em um dos setores mais dinâmicos da saúde – A Universidade Corporativa da Saúde Suplementar (UCA) está na reta final do período de inscrições para a 4ª turma da Imersão Regulatória em Saúde Suplementar. A formação foi desenvolvida para capacitar profissionais que já atuam ou desejam ingressar no setor, e oferece uma experiência prática sobre os principais aspectos regulatórios, técnicos e operacionais que orientam o mercado de saúde suplementar.

Com início das atividades presenciais marcado para os dias 17 e 18 de julho e aulas online ao vivo entre 21 de julho e 27 de agosto, o curso combina teoria e prática para preparar os participantes diante dos desafios regulatórios do setor. Ao longo de 50 horas de formação, os alunos terão contato com temas como fundamentos da regulação, atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), obrigações regulatórias, registro de operadoras e produtos, direitos dos beneficiários, indicadores de qualidade, Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), processos administrativos e aspectos econômico-financeiros da saúde suplementar.

Coordenado por especialistas com ampla experiência em regulação e gestão da saúde suplementar, o curso adota metodologia híbrida, com aulas presenciais e online (ao vivo), estudos de caso, atividades práticas e debates sobre situações reais do mercado, proporcionando uma formação alinhada às demandas atuais do setor.

“Conhecer a regulação deixou de ser uma atividade operacional e passou a ser um diferencial estratégico. Buscar a excelência regulatória significa alcançar melhores resultados, ampliar a satisfação dos beneficiários e atuar em conformidade com os indicadores da ANS”, afirma Luiz Celso Dias Lopes, presidente do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) e um dos coordenadores do curso, ao lado de Nathalia Pompeu, diretora executiva de Relações Institucionais e Regulatório do Grupo Hapvida NotreDame.

Além de ampliar o conhecimento técnico, a formação busca desenvolver uma visão estratégica sobre a dinâmica regulatória da saúde suplementar, e contribui para que os profissionais acompanhem as constantes atualizações do setor e estejam preparados para tomar decisões mais seguras e qualificadas.

“A saúde suplementar oferece inúmeras oportunidades profissionais, mas a premissa para atuar no setor é conhecer a sua regulação. O curso de Imersão Regulatória foi pensado justamente para proporcionar essa base técnica e preparar profissionais para os desafios do mercado”, completa Luiz Celso.

As inscrições para o curso estão disponíveis por meio do link na bio da UCA no Instagram ou diretamente pelo site da UCA:

Serviço

4ª turma — Curso Imersão Regulatória em Saúde Suplementar

Período: 17 de julho a 27 de agosto de 2026

Formato: Híbrido (aulas presenciais e online/ao vivo)

Carga horária: 50 horas

Aulas presenciais: 17/07 (16h às 22h) e 18/07 (8h30 às 17h30)

Endereço: R. Treze de Maio, 1540 – Bela Vista, São Paulo – SP

Aulas online: de 21/07 a 27/08, às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h.

Sobre a UCA

A Universidade Corporativa da Saúde Suplementar (UCA) é uma iniciativa voltada ao desenvolvimento de competências e à qualificação de profissionais que atuam no setor. Com programas educacionais especializados e alinhados às demandas do mercado, a UCA promove formação técnica e estratégica para lideranças da saúde suplementar.

Foto: Turma de Imersão Regulatória da UCA em 2025 (Créditos: Divulgação UCA/Abramge)