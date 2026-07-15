Green Data Seguros inicia operação em seguros para o agronegócio

Nova estrutura combina inteligência de risco e análise de dados com suporte de resseguradores entre os dez maiores players globais – A Green Data Seguros, vertical de seguros da Green Data, empresa especializada em inteligência territorial, monitoramento remoto e gestão de riscos para o agronegócio, inicia sua operação no segmento de seguros rurais. A Green Data Seguros nasce como uma plataforma especializada em distribuição, inteligência de risco e estruturação de soluções para o agronegócio brasileiro.

Com informações territoriais, climáticas e produtivas, a Green Data Seguros apoiará a avaliação e a modelagem dos riscos em diferentes culturas e regiões. A proposta é oferecer mais previsibilidade e segurança a corretores, cooperativas e produtores, considerando os diferentes níveis de exposição presentes nas operações rurais.

“O seguro rural exige conhecimento profundo da realidade de cada região e de cada operação. A Green Data Seguros nasce para transformar dados em inteligência de risco, contribuindo para decisões mais precisas e soluções alinhadas às necessidades do produtor e de seus parceiros”, afirma Charles Costa, Head de Seguros da Green Data.

A atuação da Green Data Seguros no mercado conta com a emissão das apólices pela Newe Seguros, que possui um painel internacional de resseguro composto por algumas das principais resseguradoras do mundo. Essa estrutura fortalece a solidez técnica da operação e amplia a capacidade de desenvolver soluções para um setor exposto a variáveis climáticas, territoriais e produtivas cada vez mais complexas.

A Green Data reúne experiência em sensoriamento remoto, imagens de satélite, geoprocessamento e inteligência territorial aplicados ao acompanhamento de propriedades rurais e lavouras. Essas ferramentas permitem monitorar o desenvolvimento das culturas, identificar alterações no uso do solo, acompanhar eventos climáticos e gerar informações estratégicas para diferentes etapas da jornada do seguro, da análise do risco à gestão de eventuais ocorrências.

Como parte de sua estratégia de entrada no mercado, a Green Data Seguros prevê ações de aproximação com corretores, cooperativas e lideranças do agro em praças estratégicas. A iniciativa busca fortalecer uma atuação baseada em especialização, escuta ativa e relacionamento, ampliando o acesso a soluções desenvolvidas a partir das características de cada atividade produtiva.

Foto: Charles Costa, Head de Seguros da Green Data.