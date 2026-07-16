Instituto de Longevidade MAG defende preparo do país para o envelhecimento da população em fórum sobre economia prateada

No 1º Fórum da Longevidade: Impactos no Mercado e na Economia, Nilton Molina destacou a importância de integrar saúde, previdência e educação financeira para enfrentar os desafios da mudança da estrutura etária – O envelhecimento acelerado da população brasileira já impõe novos desafios para a economia, o mercado de trabalho e os sistemas de saúde e previdência. Diante desse cenário, a integração entre saúde, previdência e educação financeira foi apontada como um dos caminhos para preparar o país para uma sociedade cada vez mais longeva. Essa foi a principal mensagem levada pelo presidente do Instituto de Longevidade MAG, Nilton Molina, ao 1º Fórum da Longevidade: Impactos no Mercado e na Economia, realizado nesta quinta-feira (16), em São Paulo, durante o painel “O impacto dos Planos de Saúde e Previdência no futuro da gestão prateada”.

A transição demográfica vivida pelo Brasil esteve no centro dos debates do encontro, que reuniu representantes do setor público, especialistas e lideranças empresariais para discutir os impactos da longevidade sobre a economia e os desafios que o novo perfil populacional impõe às políticas públicas, às empresas e à sociedade.

No painel, foram discutidas formas de ampliar a cultura do planejamento de longo prazo e fortalecer modelos capazes de garantir qualidade de vida, sustentabilidade e segurança financeira diante das mudanças demográficas. Além de Nilton Molina, participaram do debate José Luiz Toro da Silva, advogado especializado em direito da saúde suplementar; Devanir Silva, presidente da Abrapp; e Valdir Ventura, CEO do Grupo São Cristóvão Saúde.

Em sua participação, Molina ressaltou que o envelhecimento da população deve ser encarado como uma oportunidade para construir políticas públicas e iniciativas privadas mais integradas e sustentáveis.

“A longevidade é uma conquista para toda a sociedade, mas também exige uma atuação integrada entre os setores público e privado para que, no futuro, possamos ter uma sociedade cada vez mais preparada para o envelhecimento. Quanto antes desenvolvermos esse pensamento, maiores serão as condições para que as pessoas vivam mais e melhor, com segurança financeira, autonomia e qualidade de vida”, afirmou.

Promovido pela ADVB, o 1º Fórum da Longevidade reuniu especialistas em seis painéis temáticos para discutir temas como economia prateada, mercado consumidor 50+, trabalho, habitação, turismo, esporte e inovação voltada à população longeva. A participação do Instituto de Longevidade MAG reforça seu compromisso em fomentar o debate sobre políticas e iniciativas que contribuam para uma sociedade mais preparada para viver mais e melhor.

Sobre o Instituto de Longevidade MAG

O Instituto de Longevidade MAG é a instituição do Grupo MAG que auxilia os brasileiros a viverem mais e melhor por meio da elaboração de pesquisas, da produção de conteúdo especializado e da formação de uma comunidade engajada e participativa. Desde sua criação o Instituto alcançou grandes números, além de ser amplamente conhecido pela autoria do IDL (O Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade).