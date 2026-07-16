Servidores da Susep participam de programa internacional sobre liderança digital e sustentabilidade

Capacitação na China integra os Ciclos Internacionais de Desenvolvimento de Altas Lideranças, promovidos pela Enap – Representantes da Susep participaram do Programa de Capacitação em Liderança Digital e Sustentabilidade, realizado entre os dias 6 e 10 de julho na Escola de Políticas Públicas e Gestão da Universidade de Tsinghua, em Pequim.

A Autarquia foi representada pelo Diretor Carlos Queiroz, pelo Chefe de Departamento Domicio Neto e pelos Coordenadores-Gerais Myrian Neves e Cristiano Cesário.

Durante a capacitação, os participantes acompanharam atividades sobre governança digital, liderança pública, economia digital, inteligência artificial e sustentabilidade, além de realizarem visitas técnicas a instituições chinesas públicas e privadas voltadas à pesquisa, à inovação e à transformação digital.

A participação dos servidores ocorreu no âmbito dos Ciclos Internacionais de Desenvolvimento de Altas Lideranças, promovidos pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), iniciativa destinada ao desenvolvimento de competências de liderança na administração pública por meio do intercâmbio de conhecimentos e da cooperação internacional.

A Escola de Políticas Públicas e Gestão da Universidade de Tsinghua é reconhecida por sua atuação nas áreas de políticas públicas, gestão, inovação e transformação digital, reunindo programas voltados à formação de lideranças e à pesquisa aplicada.