Webinário discute El Niño e impactos para a produção agrícola brasileira

A possível volta do El Niño em 2026 e seus impactos sobre a produção agrícola brasileira serão tema de webinário no dia 3 de junho, das 10h às 11h30, em formato online. O evento é realizado pelo Observatório do Crédito e Seguro Rural — OCSR/FGV Agro e pela Meridiana, com apoio institucional do iCS — Instituto Clima e Sociedade, IRB Brasil Re e IISR — Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros da FGV. O encontro será moderado por Gilson Martins, pesquisador do OCSR/FGV Agro e professor da UFPR, e contará com debates, perguntas do público e apresentações técnicas de Luiz Renato Lazinski, agrometeorologista, e Francisco de Assis Diniz, meteorologista. Durante o webinário, os especialistas discutirão perspectivas climáticas, riscos regionais, eventos extremos e possíveis efeitos sobre as safras brasileiras. Após as apresentações, haverá uma rodada de perguntas conduzidas pela moderação, com participação do público inscrito.

El Niño: Perspectivas e impactos para a produção agrícola

Data: 3 de junho, das 10h às 11h30.

As inscrições são antecipadas pela plataforma do evento: https://bit.ly/WebinarElNino

Conheça os participantes:

Luiz Renato Lazinski é meteorologista, formado pela Universidade Federal de Pelotas, com mestrado em Agronomia pela ESALQ/USP. Atuou por 34 anos como meteorologista do INMET/MAPA e foi professor da Universidade do Vale do Itajaí. Também lecionou em MBA em Agronegócio da Universidade Positivo e possui ampla experiência em meteorologia, climatologia, mudanças climáticas e agrometeorologia.

Francisco de Assis Diniz é meteorologista, formado pela Universidade Federal da Paraíba, com mestrado em Climatologia pela UFCG. Meteorologista concursado do INMET desde 1983, foi diretor do Instituto e representante permanente do Brasil junto à Organização Meteorológica Mundial. Atualmente consultor climático, possui ampla experiência em previsão do tempo, variabilidade climática, El Niño/La Niña, eventos extremos e aplicações do clima à produção agrícola.

Gilson Martins é professor da UFPR, com doutorado pela Universidade de Freiburg, na Alemanha. Foi professor visitante na Ohio State University e é pesquisador convidado do grupo de inovação em gestão de riscos do Observatório do Crédito e Seguro Rural da FGV Agro.