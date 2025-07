Entenda como a formalização de corretores pode impulsionar o acesso à saúde no Brasil

Capacitação, digitalização e parcerias estratégicas são apostas da YIA Broker para profissionalizar e ampliar o alcance dos planos de saúde no país – Em um país onde mais de 150 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS), a atuação dos corretores de planos de saúde privados torna-se uma ferramenta fundamental para ampliar o acesso à assistência médica de qualidade. No entanto, apesar da relevância, grande parte desses profissionais ainda atua de maneira informal, fora da regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), sem capacitação adequada e com pouco apoio tecnológico.

Segundo estimativas do setor, cerca de 70% dos corretores que vendem planos de saúde no Brasil operam de forma autônoma, muitas vezes sem vínculo formal com operadoras ou corretoras. Essa informalidade limita o crescimento sustentável da categoria e, sobretudo, compromete a experiência do cliente final. É nesse cenário que a YIA Broker, plataforma digital especializada em intermediar negócios entre corretores, operadoras e prestadores de serviços de saúde, vem atuando com um modelo inovador de transformação e profissionalização do segmento.

“A formalização do corretor de saúde não é apenas uma pauta corporativa, é uma questão social. Quando o corretor está bem treinado, regularizado e conectado a ferramentas digitais, ele consegue entregar soluções mais eficazes e personalizadas para a população”, afirma Dyla de Toledo, CEO da YIA Broker. “Nosso papel é ser esse elo de confiança e capacitação entre o profissional e o mercado, ampliando o alcance dos planos de saúde de maneira ética, estruturada e escalável.”

A YIA oferece uma plataforma que vai além da intermediação: ela fornece treinamento contínuo, inteligência de dados, suporte jurídico e ferramentas de automação comercial, promovendo uma jornada de desenvolvimento para os corretores que desejam se formalizar e escalar sua atuação. A ideia é transformar o corretor tradicional em um “consultor de saúde” capaz de entender os diferentes perfis de consumidores e recomendar as melhores opções disponíveis no mercado.

Além disso, a empresa aposta em parcerias estratégicas com operadoras e redes de serviços complementares, o que amplia a oferta de produtos e gera mais competitividade. Os corretores parceiros da YIA Broker podem, por exemplo, oferecer desde planos individuais a corporativos, bem como serviços como telemedicina, clínicas populares e benefícios farmacêuticos.

“Estamos falando de uma verdadeira revolução no setor. O corretor deixa de ser apenas um vendedor de plano e passa a ser um agente de saúde preventiva e de orientação para famílias e empresas”, explica Dyla.

Potencial de impacto social

O Brasil conta hoje com mais de 50 milhões de usuários de planos de saúde, segundo a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Com o crescimento da demanda por atendimento médico privado, sobretudo após a pandemia, especialistas apontam que o papel do corretor será cada vez mais relevante, principalmente nas classes C e D, que buscam planos mais acessíveis.

Ao fomentar a formalização e a capacitação dos profissionais que atuam nesse nicho, iniciativas como a da YIA Broker podem contribuir diretamente para a expansão do acesso à saúde no país, de forma mais justa e organizada. A expectativa da empresa é capacitar mais de 10 mil corretores até o final de 2026.

“Queremos criar um ecossistema onde o corretor se sinta valorizado, apoiado e, acima de tudo, preparado para atender a um mercado em rápida transformação. O futuro da saúde suplementar passa, necessariamente, pela valorização desse profissional”, afirma Leandro Elias, Presidente Fundador da YIA.

Sobre a YIA Broker

A YIA Broker é uma plataforma especializada em soluções e benefícios de saúde. Com atuação nacional, utiliza inteligência em gestão de saúde e gestão financeira para apoiar empresas de todos os portes na construção de estratégias focadas no beneficiário final, sempre com o objetivo de promover proteção e bem-estar aos colaboradores, aliando inovação, cuidado e resultados assertivos que geram valor percebido e impacto real na vida das pessoas.