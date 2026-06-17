Mais de 50 mil crianças indígenas têm acesso ampliado à saúde e nutrição em territórios prioritários

Ações apoiadas por parceria entre UNICEF e Odontoprev fortalecem serviços de saúde, capacitam lideranças e contribuem para a redução da mortalidade infantil no Norte e Nordeste – Mais de 50 mil crianças indígenas menores de cinco anos, vivendo em contextos de alta vulnerabilidade, foram alcançadas por ações de promoção da saúde e da nutrição realizadas em 15 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), em oito estados brasileiros. As iniciativas contribuíram para ampliar o acesso à assistência de qualidade, fortalecer serviços locais de saúde e salvar vidas, com impactos que se estendem para as próximas gerações e para a preservação das culturas indígenas.

Indicadores evidenciam a urgência de ações integradas e do fortalecimento de políticas públicas voltadas à saúde e à nutrição infantil indígena. Dados do Sistema de Informação da Saúde Indígena (SasiSUS), do Ministério da Saúde, indicam que crianças indígenas apresentam risco de morte antes de completar um ano de vida cerca de duas vezes maior quando comparadas às demais crianças brasileiras, evidenciando profundas desigualdades no acesso a condições adequadas de saúde e nutrição. Esses dados são corroborados por estudo do Núcleo Ciência pela Infância (NCPI), baseado em informações do DataSUS, divulgado em 2024, com dados referentes ao período de 2018 a 2022.

As atividades priorizaram comunidades indígenas em regiões remotas e de difícil acesso, onde a mortalidade infantil é resultado de um conjunto complexo de fatores, como determinantes sociais da saúde, limitações logísticas, dificuldades na oferta de assistência qualificada e o agravamento das condições locais por emergências climáticas cada vez mais frequentes, como secas, enchentes e queimadas.

Mais de 900 profissionais e lideranças indígenas foram capacitados, fortalecendo a resposta dos territórios às principais causas da morbimortalidade infantil. O impacto vai além dos indicadores: cada criança indígena que cresce com saúde representa o fortalecimento de sua comunidade e a continuidade de seus modos de vida.

Uma das iniciativas desenvolvidas pelo UNICEF em cooperação com a Secretaria de Saúde Indígena (SESAI) do Ministério da Saúde é a implementação da metodologia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância Comunitário (AIDPI Comunitário). Essa metodologia busca reduzir de forma rápida e significativa a mortalidade infantil por meio da qualificação da atenção básica, incluindo o enfrentamento da desnutrição infantil. Além disso, por meio de uma ampla parceria com governo e o setor privado, incluindo o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério dos Povos Indígenas, foi desenvolvida e validada uma Matriz de Insegurança Alimentar e Nutricional em comunidades indígenas, com o objetivo de identificar, monitorar e prevenir desafios relacionados aos sistemas alimentares que levam à insegurança alimentar e má nutrição nesses territórios.

Esse conjunto de ações foi viabilizado a partir da parceria entre o UNICEF e a Odontoprev, firmada em agosto de 2024, que fortaleceu estratégias específicas para a promoção da saúde e da nutrição indígena, o desenvolvimento de capacidades locais e a resiliência dos serviços e das lideranças diante de emergências. As parcerias com o setor privado são estratégicas para a implementação do programa de saúde do UNICEF, com metas alinhadas às prioridades do Governo Brasileiro e ao marco da Assembleia Geral das Nações Unidas, contribuindo diretamente para os ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável), ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) e ODS 17 (Parcerias para o Desenvolvimento Sustentável).

“O apoio da Odontoprev nos últimos anos foi importante para ampliarmos o alcance e a qualidade das ações voltadas às crianças indígenas, especialmente nos contextos mais desafiadores. O UNICEF no Brasil seguirá com a continuidade e o fortalecimento dessas iniciativas, garantindo impactos sustentáveis e duradouros na vida de crianças e adolescentes indígenas, hoje e nas próximas gerações. No entanto, para isso, mais parcerias como essas são necessárias. Investir na saúde de crianças indígenas é mais que um direito, é uma reparação histórica”, afirma Luciana Phebo, chefe de Saúde do UNICEF no Brasil.

DSEIs impactados por meio da aliança entre UNICEF e Odontoprev: Alto Rio Juruá (AC), Alto Rio Negro (AM), Alto Rio Solimões (AM), Guamá–Tocantins (PA), Kayapó do Pará (PA), Maranhão (MA), Médio Rio Purus (AC, AM), Médio Rio Solimões e Afluentes (AM), Porto Velho (AM, RO), Rio Tapajós (PA), Vale do Javari (AM), Xavante (MT), Yanomami (RR), Ceará (CE) e Cuiabá (MT).

“Desde a sua fundação, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) tem se dedicado a garantir a vida e o bem-estar das crianças, assegurando direitos fundamentais essenciais: saúde, vida e alimentação adequada. A Odontoprev firmou esta parceria com grande satisfação e orgulho, alinhada ao seu compromisso de promover a saúde e a redução de desigualdades. Acreditamos firmemente que a saúde bucal está diretamente ligada ao bem-estar geral, sobretudo o das crianças. Nosso objetivo é garantir impactos sustentáveis e duradouros na vida de crianças indígenas, beneficiando várias gerações”, acrescenta Renato Costa, CSO, CMO e CIO da Odontoprev, líder em planos odontológicos na América Latina.

Para a Thais Savian, Supervisora de Sustentabilidade e responsável pelos projetos de impacto social da Odontoprev, iniciativas como essa demonstram uma influência positiva na saúde e na sobrevivência de cada criança indígena. “Quando identificamos no UNICEF a metodologia e o alcance necessário para chegar a territórios remotos e de alta vulnerabilidade, a decisão de apoiar o projeto foi praticamente imediata. É exatamente esse tipo de iniciativa em que acreditamos e que buscamos apoiar. Estar presente nessa agenda significa, para nós, promover a saúde de uma forma verdadeiramente integrada. A saúde bucal não existe de forma isolada; não é por acaso que nutrição e o cuidado com a boca se constroem juntas, desde os primeiros anos”, ressalta.

O UNICEF não endossa marca, produto ou serviço.

Sobre o UNICEF

O UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, trabalha para proteger os direitos de cada criança e adolescente, em todos os lugares, especialmente os mais vulneráveis, nos locais mais remotos. Em mais de 190 países e territórios, fazemos o que for preciso para ajudar crianças e adolescentes a sobreviver, prosperar e alcançar seu pleno potencial. Em 2025, o UNICEF comemorou 75 anos no Brasil.

Sobre a Odontoprev

Líder em planos odontológicos na América Latina, a Odontoprev possui mais de nove milhões de beneficiários no Brasil e, desde maio de 2026, integra a Bradsaúde, o mais completo ecossistema de saúde do país. Fundada em 1987, a companhia opera com um modelo multimarca, que inclui Odontoprev, Bradesco Dental, Odonto System, entre outras. Sua rede credenciada é a maior e mais capilarizada do país e conta com aproximadamente 27 mil profissionais em mais de 2.400 municípios, que atendem todos os perfis de clientes, desde grandes corporações até empresas PME e planos individuais.