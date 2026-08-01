CCPSegNews tem cursos e eventos sobre sinistros alinhados à nova Lei do Seguro!

Participem dos cursos e eventos do Centro de Capacitação Profissional Seg News e se atualize para atender as demandas do mercado. Confira a nossa agenda e faça a sua inscrição pelo WhatsApp: 11 934157357 ou pelo E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br
AGENDA DO EAD DO CCPSEGNEWS:
.CURSO EAD SEG NEWS DE SINISTROS DE CARROS ELÉTRICOS (28,29 DE JULHO – 04 E 05 DE AGOSTO)
.II FÓRUM NACIONAL DE REGULAÇÃO DE SINISTROS PATRIMONIAIS (25 DE AGOSTO)
.II CURSO SEG NEWS DE CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO DE SINISTROS (13,15,20 E 22 DE OUTUBRO)
CURSO EAD SEG NEWS DE SINISTROS DE CARROS ELÉTRICOS
Professora: Milena Teixeira – Especialista em Sinistro Automóvel, Diretora Fundadora da Facilite Sinistros
Data: 28, 29 de Julho – 04 e 05 de Agosto – Das 19h30 ás 21h00
Carga Horária: 06 Horas – Curso Ao Vivo – Plataforma GoogleMeet
Inscrição: R$ 240,00 – COM DESCONTO DE 30% PARA OS CONTATOS SEG NEWS
POR: R$ 168,00
*Curso em Andamento – Enviamos as aulas gravadas e apresentações para todos
II FÓRUM NACIONAL DE REGULAÇÃO DE SINISTROS PATRIMONIAIS
O novo contexto e atribuições do Setor e do Segurado com a Lei 15.040
Data: 25 de Agosto 2026 – Das 19h00 ás 21h30
Inscrições:…………..R$ 80,00
Formas de Pagamento: Pix 11 934157357
PROMOÇÃO: FAÇA SUA INSCRIÇÃO POR R$ 60,00 ATÉ 05 DE AGOSTO!
II CURSO SEG NEWS DE CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO DE SINISTROS (AO VIVO – ON LINE)
“Fundamentos da Regulação de Sinistros e Impactos da Nova Lei de Seguros”
Professor: Hilton Gomes dos Santos
Datas: 13, 15, 20 e 22 de Outubro – DAS 19h00 ás 21h00
Plataforma GoogleMeet Ao Vivo
Carga Horária 8 horas (Com Certificado)
Inscrições: R$ 390,00
Formas de Pagamento:
Pix 11 934157357 ou Boleto a Vista
Cartão de Crédito (Com Juros)