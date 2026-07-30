CSP-MG debate oportunidades do Seguro de Vida para pequenas e médias empresas em simpósio

Especialistas da MetLife, Mapfre e Seguros Unimed participarão de encontro no dia 20 de agosto, em Belo Horizonte – O potencial de expansão do Seguro de Vida em Grupo para pequenas e médias empresas (PMEs) estará em debate no III Simpósio “Como Aumentar a Proteção da Sociedade”, promovido pelo Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG). O encontro será realizado no dia 20 de agosto, das 8h às 12h30, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte.

A programação reunirá profissionais com atuação nacional no segmento para discutir estratégias comerciais, tendências do mercado e soluções voltadas à ampliação da proteção das PMEs, setor da economia que ainda apresenta amplo espaço para crescimento na contratação desse tipo de cobertura.

Participam do simpósio a especialista Vida PME da MetLife, Gisélia Silva; a consultora comercial da Mapfre, Katty Souza; e a executiva de negócios da Seguros Unimed, Sarah Fontana. A coordenação e mediação ficarão a cargo do corretor de seguros e presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

Na avaliação do dirigente, muitas empresas ainda desconhecem o potencial do Seguro de Vida como instrumento de proteção e valorização dos colaboradores. “Trata-se de um mercado com amplo espaço para expansão. O simpósio reunirá especialistas que vão compartilhar experiências, discutir tendências e apresentar estratégias capazes de apoiar os corretores na identificação de novas oportunidades de negócios”, afirma.

As inscrições do evento são gratuitas e devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/xiaYNeRAxXYJVdLAA

Serviço

Evento: III Simpósio do CSP-MG “Como Aumentar a Proteção da Sociedade”

Tema: Seguro de Vida em Grupo para Pequenas e Médias Empresas

Beneméritas participantes: MetLife, Mapfre e Seguros Unimed

Data: 20 de agosto de 2026 (quinta-feira)

Horário: 8h às 12h30 (café de boas-vindas às 8h e abertura às 8h30)

Local: Auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF – Avenida Afonso Pena, 726, 22º andar – Centro – Belo Horizonte

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/xiaYNeRAxXYJVdLAA