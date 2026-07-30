ESSOR fortalece sua posição entre as quatro maiores do ranking nacional do seguro agro

Especialização, presença no campo e conhecimento técnico consolidam a seguradora como referência em seguro rural – A ESSOR Seguros está entre as quatro maiores companhias do ranking nacional do seguro agro, firmando uma atuação voltada às necessidades reais do produtor rural, acompanhando a evolução do agronegócio brasileiro e contribuindo para a disseminação da cultura do seguro no país.

Proximidade com o campo – Segundo Moacir Oss Emmer, Coordenador Comercial Agro da ESSOR Seguros, o seguro rural não é um produto de prateleira. “É uma atividade que exige proximidade com o campo, conhecimento técnico e uma compreensão profunda da realidade do produtor rural. Ao longo de mais de 25 safras, construímos nossa atuação com base na presença constante junto ao mercado. Contamos com equipes altamente especializadas e engenheiros agrônomos que estão permanentemente em contato com produtores, ouvindo demandas e entendendo as particularidades de cada região, cultura e modelo de produção”. A ESSOR oferece suporte comercial, técnico e de sinistros nas regiões atendidas. Trabalha em conexão direta com produtores, corretores e parceiros. “Esse é o DNA da ESSOR, estar próxima do produtor, ouvir o mercado e transformar conhecimento em soluções que agreguem valor”, enfatiza Emmer.

Longo prazo – A parceria com corretores especializados também é parte da forma como a seguradora trabalha, já que esse segmento exige visão de longo prazo. “Muitos dos nossos parceiros acompanham o seguro rural desde seus primeiros anos no Brasil e compartilham conosco o compromisso de desenvolver esse mercado de forma sustentável”, destaca o executivo.

Perspectivas – Após o anúncio do Plano Safra 2026/2027, a companhia entende que embora tenha trazido avanços em diversas frentes ainda há espaços, principalmente em relação aos recursos destinados à subvenção ao prêmio do seguro. “Em um cenário de riscos climáticos e econômicos cada vez maiores, é fundamental que o seguro seja tratado como uma política pública estratégica. A previsibilidade dos recursos é essencial para ampliar a proteção dos produtores e garantir a sustentabilidade de um setor fundamental para a economia brasileira”, ressalta Emmer.

Compromisso – Para o próximo ciclo agrícola, a companhia reforça a importância do planejamento e da gestão de riscos. “Queremos transmitir aos produtores e parceiros uma mensagem de proximidade, compromisso e confiança. O agro é um dos pilares estratégicos da ESSOR, e nossa equipe, juntamente com nossa rede de corretores especializados, está preparada para ajudar o produtor a avaliar seus riscos e encontrar a solução mais adequada para proteger seu investimento e sua atividade. Continuaremos investindo e inovando para apoiar o desenvolvimento do agronegócio brasileiro” , finaliza Moacir Oss Emmer, Coordenador Comercial Agro da ESSOR Seguros.

Sobre a ESSOR:

A ESSOR Seguros S.A. é uma companhia seguradora do Grupo SCOR, uma das maiores resseguradoras mundiais, com presença em diversos países. Somos uma seguradora com orgulho da excelência de seus produtos e serviços. Trazemos em nosso DNA a experiência e conhecimento técnico do nosso acionista internacional, com uma visão voltada para as necessidades do nosso mercado de seguros.

Foto: Moacir Oss Emmer, Coordenador Comercial Agro da ESSOR Seguros – Foto: Manoel Petry