TV Sincor-SP estreia SegFlow para aproximar jovens da cultura do seguro

Novo programa, apresentado pelos jornalistas João Pedro Polido e Fernando Salinas, aposta em linguagem descontraída para mostrar oportunidades do mercado e desmistificar o seguro para as novas gerações – A TV Sincor-SP estreou, no dia 29 de julho, o SegFlow, novo programa criado para aproximar os jovens da cultura do seguro por meio de uma linguagem leve, dinâmica e conectada ao universo das redes sociais. Apresentado pelos jornalistas João Pedro Polido e Fernando Salinas, o projeto busca mostrar que o mercado de seguros oferece oportunidades de carreira, empreendedorismo e proteção para diferentes perfis de consumidores.

No episódio de estreia, os apresentadores receberam o corretor de seguros David Ramos, fundador da Conquist Seguros, que compartilhou sua trajetória profissional desde o início da carreira como office boy até a criação da própria corretora. Ao relembrar sua entrada no mercado, David contou que chegou à corretora aos 17 anos sem conhecer praticamente nada sobre seguros e que foi a curiosidade que impulsionou seu crescimento profissional. “Eu nem sabia o que queria fazer da minha vida. Fui entendendo o mercado e percebi que, além de ser um setor rentável, ele cuida de pessoas, de patrimônio e de empresas. Foi aí que comecei a me interessar e quis me aprofundar mais”, relatou.

Ao longo da entrevista, os apresentadores esclareceram dúvidas frequentes sobre seguros de automóvel, celular, vida, equipamentos e proteção para profissionais autônomos. David aproveitou para reforçar a importância do corretor de seguros na orientação dos clientes. “É importante ter um corretor que explique exatamente o que foi contratado. Muita gente acha que o seguro cobre tudo, mas a proteção depende das coberturas escolhidas. O corretor faz toda a diferença para orientar o cliente desde a contratação até o momento do sinistro”, explicou.

Outro momento marcante da entrevista foi quando o corretor falou sobre propósito e empreendedorismo, incentivando jovens que desejam construir uma carreira de sucesso. “É preciso ter propósito. Se você souber onde quer chegar, os caminhos vão se abrindo. O importante é ter um norte e querer vencer”, destacou.

David também fez questão de reconhecer a contribuição do Sincor-SP em sua formação profissional e na evolução da carreira. “Eu sempre digo que tenho duas funções: sou corretor de seguros e vendedor do Sincor. A função do corretor é proteger vidas, e a função do Sincor é proteger o corretor. Quem ainda não é associado deveria conhecer tudo o que a entidade oferece”, afirmou.

O SegFlow nasceu com a proposta de falar a linguagem da nova geração, utilizando identidade visual inspirada na cultura urbana, quadros interativos, referências ao universo digital e um formato mais informal. A iniciativa pretende desmistificar o mercado de seguros, despertar o interesse de jovens consumidores e apresentar a corretagem como uma carreira repleta de oportunidades. A ideia também é dar voz a profissionais que vêm transformando o setor e inspirar novos talentos.

Com novos episódios previstos para publicação mensal, o SegFlow passa a integrar a programação da TV Sincor-SP como mais um canal de comunicação voltado à disseminação da cultura do seguro, ao fortalecimento da imagem do corretor e à aproximação do mercado com as novas gerações.

Assista ao episódio de estreia no canal da TV Sincor-SP:

Fonte: Sincor-SP