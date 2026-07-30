São Paulo recebe mais de 100 obras de Joan Miró em exposição patrocinada pela CSH

Mostra inédita reúne pinturas, esculturas, tapeçarias e fotografias do mestre catalão no MAB FAAP – Entre 7 de agosto e 12 de outubro, um universo visual único desembarca em São Paulo com Miró: Mestre das Formas, exposição internacional realizada pelo Instituto Totex no Museu de Arte Brasileira da FAAP (MAB FAAP), com patrocínio da CNP Seguros Holding Brasil, Youse, Caixa Residencial e Caixa Seguridade. A mostra reúne mais de 100 obras originais de Joan Miró (1893-1983), muitas delas que nunca haviam saído da Espanha.

Entre pinturas, gravuras, tapeçarias monumentais e fotografias históricas, o público brasileiro terá acesso a peças inéditas no país, como Mont-roig III (1974) e Personnages, oiseaux, étoile (1978), além de dez tapeçarias produzidas em parceria com Josep Royo, algumas com até dez metros de comprimento. Com curadoria do espanhol Jordi J. Clavero, o percurso é dividido em cinco núcleos temáticos que acompanham a trajetória do artista ao longo de mais de seis décadas de produção, sem vinculá-lo integralmente a um único movimento ou escola.

Para Sany Silveira, CEO da CNP Seguros Holding Brasil, o projeto está diretamente ligado ao propósito da companhia. “Acreditamos que a cultura é uma ferramenta de transformação. Quando apoiamos projetos como Miró: Mestre das Formas, contribuímos para que mais pessoas tenham acesso a experiências que inspiram, despertam a criatividade e ampliam o olhar sobre o mundo. Esse é um compromisso que faz parte do nosso propósito de cuidar das pessoas e gerar valor para a sociedade”, afirma.

Tradição de incentivo à cultura

O patrocínio à exposição de Miró dá continuidade à parceria da CSH com o Instituto Totex, responsável por trazer ao Brasil grandes exposições internacionais.

Em 2024, a companhia patrocinou o Desafio Salvador Dalí: Uma Exposição Surreal, que apresentou ao público brasileiro mais de 100 obras do mestre do surrealismo em uma experiência imersiva e acessível.

No ano passado, apoiou a realização da Retrospectiva Andy Warhol, considerada a maior mostra dedicada ao artista já realizada na América Latina, reunindo obras icônicas do principal nome da Pop Art e promovendo ações de democratização do acesso à cultura para estudantes e professores da rede pública.

Em 2026, além de Miró: Mestre das Formas, a CSH também apresenta Arte da Nossa Gente, exposição em cartaz no MAB FAAP até 11 de outubro. A mostra reúne mais de 150 obras de artistas brasileiros de diferentes regiões do país e convida o público a percorrer a diversidade de paisagens, culturas, técnicas e saberes que ajudam a construir a identidade brasileira.

“Ao apoiar tanto um dos maiores nomes da arte moderna internacional quanto a riqueza da produção artística nacional, a CSH reforça sua crença de que a cultura é um importante instrumento de conexão entre pessoas, histórias e diferentes formas de ver o mundo”, reflete Sany.