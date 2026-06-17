AXA lança pesquisa sobre Riscos Futuros!

A AXA está com a Pesquisa sobre Riscos Futuros aberta até 19 de junho e quer ampliar a participação do Brasil na edição deste ano.

A pesquisa é global e ajuda a construir o Future Risks Report, relatório internacional da AXA que reúne percepções sobre os principais riscos que podem impactar a sociedade nos próximos 5 a 10 anos.

Como o olhar do mercado segurador é super importante para esse mapeamento, vim pedir um favor: consegue nos apoiar com um disparo nos grupos de whatspp, email ou nota convidando os corretores e parceiros a responderem?

Leva cerca de 15 minutos, as respostas são confidenciais e os dados serão apresentados de forma anônima e estatística.

Link da pesquisa:

https://clientmail.axa.com/l/6393/500317607/1704/80835/64081/fa9eea8c