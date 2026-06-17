Balanço CCPSegNews: 12 eventos realizados no primeiro semestre!

A Agência Seg News (CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News) promoveu 12 eventos entre janeiro e junho desse ano. Foram tratados temas relevantes como Seguro Garantia, Seguro de Transportes, Riscos Declináveis, Riscos de Engenharia, Nova Lei do Seguro/Arbitragem, Tecnologia, Regulação de Sinistros, Seguro Agro, RC Profissional e o Prêmio Seg News 2026. Confira a relação dos eventos, o quais estão disponíveis (Gravação) para aquisição. Solicite informações pelo WhatApp: 11 934157357
CCPSEGNEWS
EVENTOS REALIZADOS NO 1o SEMESTRE
I FÓRUM EAD SEG NEWS DE SUBSCRIÇÃO & ACEITAÇÃO DE RISCOS DECLINÁVEIS
Perfil atual dos processos e perspectivas de mercado
Data: 27 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30
Plataforma GoogleMeet
I WORKSHOP SEG NEWS DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL E SINISTROS
Destaque: Coberturas e Sinistros no Transporte Marítimo
Data: 29 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30
Plataforma GoogleMeet
CURSO AVANÇADO DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA
Professor: Norberto Barros
Data: 24 e 26 de Fevereiro 2026 – Das 18h30 ás 20h30
Plataforma GoogleMeet
I FÓRUM SEG NEWS DE ARBITRAGEM NO MERCADO DE SEGUROS
A Cláusula Arbitral (Artigo 129) e a Nova Lei do Seguro (Lei 15.040)
Data: 10 de Abril de 2026 – Das 8h30 ás 12h00
*Presencial: Espaço Alameda Campinas (SP)
Alameda Campinas, 463, 5o Andar – Cj 5-B (Próximo à Estação do Metrô Trianon MASP
I ENCONTRO SEG NEWS DE LIDERANÇA & INTELIGÊNCIA EM SEGUROS
“Desenvolvimento humano & Resultados em tempos de IA”
Data: 10 de Abril de 2026 – Das 14h00 ás 17h00
CURSO SEG NEWS DE SEGURO GARANTIA – FUNDAMENTOS CONCEITOS E PRÁTICAS (Híbrido)
Prof. Rogério Gonçalves
Data: 11 de Abril de 2026 – Das 9h30 ás 17h00
*Presencial: Espaço Alameda Campinas (SP) – Alameda Campinas, 463, 5o Andar – Cj 5-B
Plataforma GoogleMeet
VI JORNADA EAD SEG NEWS DE SEGURO GARANTIA
A Cláusula de Retomada de Obras na Lei de Licitações
Data: 16 de Abril de 2026 – Das 14h30 ás 16h30
Plataforma GoogleMeet
PRÊMIO SEG NEWS 2026
Data: 22 de Maio de 2026 – Presencial
Auditório do Instituto de Engenharia (SP) & Buffet
SEMINÁRIO SEG NEWS DE SINISTROS & SERVIÇOS
Impactos da Nova Lei de Seguros na Regulação & Liquidação de Sinistros
Data: 28 de Maio de 2026 – Das 9h00 ás 12h00
Formato On Line: Plataforma GoogleMeet
I FÓRUM SEG NEWS DE GR E TECNOLOGIA EM TRANSPORTES DE CARGAS
Data: 28 de Maio de 2026 – Das 14h00 ás 17h00
Formato On Line: Plataforma GoogleMeet
I FÓRUM SEG NEWS DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL (E&O)
Destaques: Lei 15.040, RC Corretor de Seguros, RC Médicos e Regulação de Sinistros
Data: 02 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h30
III FÓRUM EAD SEG NEWS DE SEGUROS AGRÍCOLAS
Contexto atual e Perspectivas X Impactos com as Mudanças Climáticas
Data: 09 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h00
Formato On Line: Plataforma GoogleMeet