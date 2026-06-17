Prefeito de Curitiba e presidente da Câmara defendem educação securitária nas escolas

Conscientizar a população sobre a importância do seguro virou lei em Curitiba e pode colaborar nos esforços públicos para mitigação de efeitos dos fenômenos climáticos. A 1ª Semana do Seguro em Curitiba, que está acontecendo entre os dias 14 e 20 de junho com várias ações de conscientização, aproximou o setor público e privado no propósito de aumentar a cobertura securitária na capital paranaense.

Em reunião realizada ontem à tarde (16/06) na prefeitura com representantes do setor segurador, o prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel e o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Tico Kuzma, reconheceram que a disseminação da cultura de seguro é uma ação estratégica alinhada ao interesse público.

O prefeito destacou que Curitiba está se antecipando à iminência de estragos provocados por fenômenos climáticos com desassoreamento de rios, limpeza de galerias pluviais, entre outras ações, mas disse acreditar que o aumento da cobertura securitária na cidade é fundamental.

Ele explicou que mesmo com todo o esforço das equipes da prefeitura, dependendo do volume de chuva concentrado em certa região, não existe estrutura de drenagem que resolva. “É como jogar um balde de água em uma pia pequena, certamente vai transbordar. Ainda que abaixe o nível rapidamente, mas o estrago já está feito”, explicou Pimentel.

Meteorologistas vêm alertando que o fenômeno El Niño 2026/2027 provavelmente será muito mais intenso, podendo ser o maior dos últimos 140 anos.

O prefeito colocou três secretarias à disposição para ajudar nos esforços de conscientização da Semana do Seguro (Secretaria de Governo, de Comunicação e a de Ciência e Inovação). “Também já fica autorizado para a Semana do Seguro do ano que vem levar a educação securitária para dentro das escolas”, disse o prefeito.

A Semana do Seguro foi instituída por lei (nº 16.618/25) de iniciativa do presidente da Câmara Tico Kuzma, reservando a terceira semana de junho no calendário oficial do município, para campanhas de conscientização.

Na última segunda-feira (15/06) uma sessão solene na Câmara marcou o início das atividades e homenageou seguradores e corretores. “A cidade está se preparando para as mudanças climáticas, mas as pessoas também precisam buscar proteger seu patrimônio”, afirmou Kuzma, ratificando a mensagem do prefeito para que a cultura de prevenção seja levada também à rede pública de ensino.

Ações

Nesta primeira edição da Semana do Seguro, a prefeitura inseriu um vídeo informativo que está passando em monitores instalados nos terminais do transporte coletivo, e também dentro dos ônibus, com a mensagem: “Mais do que proteger a vida, a saúde e o seu patrimônio, os seguros são importantes para ajudar no planejamento familiar e empresarial”.

Entre as entidades representativas do setor envolvidas na campanha, o Sindicato das Seguradoras (Sindseg PR/MS) produziu postagens nas redes sociais apresentando uma modalidade de seguro em cada dia de campanha.

O Sindicato dos Corretores (Sincor PR) organizou um Seminário Regional de Seguros aberto à comunidade que acontece nesta quinta-feira (18/06), no Espaço Torres, debatendo, entre outros temas, o papel do seguro frente ao aumento dos fenômenos climáticos.

O Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil (ISB Brasil) foi a campo em parques e praças para saber dos curitibanos se têm algum seguro contratado, qual a percepção sobre o setor e a disposição em contratar seguros. Os resultados dessa pesquisa serão apresentados no Seminário Regional que acontece nesta quinta-feira (18).