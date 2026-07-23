Com foco em geração de negócios, AlperTech abre inscrições para a 8ª edição de seu Programa de Aceleração de Startups

Iniciativa da empresa de tecnologia do grupo Alper Seguros busca startups com produto validado para conexões com mercado de capitais, mentorias de grandes executivos e possibilidade de contratos comerciais A AlperTech, braço de tecnologia e inovação digital do grupo Alper Seguros, acaba de anunciar a abertura das inscrições para a 8º edição do seu renomado Programa de Aceleração de Startups: o AlperTech Startups. O objetivo principal da iniciativa é acelerar o ecossistema de inovação, impulsionar o crescimento de novos negócios e criar soluções disruptivas para o mercado de seguros, saúde, finanças e tecnologia, sem realizar qualquer exigência de equity (participação societária) das empresas selecionadas.

O programa é direcionado a startups que já possuam um produto minimamente validado (MVP estruturado), receita recorrente e alto potencial de crescimento. Os focos de atuação desta oitava edição englobam soluções voltadas para: Inteligência Artificial Aplicada e Automação; Dados, Analytics e Predição de Riscos; Seguros de Transporte, Logística e Gerenciamento de Riscos; Benefícios Corporativos e Gestão de Saúde; Insurtech e Embedded Insurance

Geração de valor e acesso ao mercado

As startups selecionadas terão acesso a um ecossistema completo de desenvolvimento ao longo de um acompanhamento de 12 meses. Entre os principais benefícios da edição de 2026 estão a oportunidade de realizar uma Prova de Conceito (POC), mentoria com grandes experts do setor e uma importante abertura ao mercado de capitais e fundos de venture capital por meio de parceiros e apoiadores de peso, como Quartzo Capital e Base 27.

Para Marcos Couto, CEO da Alper Seguros, o programa consolida o papel da companhia como uma das maiores propulsoras de inovação no setor de consultoria de seguros do país:

“O AlperTech Startups chega à sua oitava edição reafirmando o nosso compromisso de ser a ponte definitiva entre as tecnologias mais promissoras do mercado e as reais necessidades de eficiência e escalabilidade dos nossos clientes. Nosso grande diferencial é gerar valor real: não buscamos tomar fatias societárias das startups, mas sim abrir as portas da nossa infraestrutura, dar acesso ao nosso know-how acumulado e viabilizar novos negócios e conexões de mercado. Queremos impulsionar empreendedores que já provaram seu valor a alcançarem um próximo nível de maturidade corporativa”, afirma Marcos Couto, CEO da Alper Seguros.

Como resposta ao reconhecimento importante de todos os profissionais envolvidos neste Programa é citado o caso ALPER & SuperDoc: Transformando Fluxos de Autorização Médica com Inteligência Híbrida (Artificial + Humana), que foi aprovado na 1ª chamada do 5º Congresso Latino-Americano de Casos de Open Innovation.

Mentores de alto nível

Além do próprio CEO, Marcos Couto, o corpo de mentores do programa conta com a liderança de peso da Alper e da AlperTech, incluindo executivos como Gabriela Rosati (Diretora Executiva de Comunicação, Marketing e Growth), Guilherme Vergani (Sênior VP de Finanças, M&A, Jurídico e Digital), André de Barros Martins (Sênior VP de Benefícios), Denis Teixeira (Sênior VP de Transportes, Logística e Alper Network), Antônio Azevedo (VP de Automóvel) e Fabio Ursaia (Sr VP da Alper Seguros). Os participantes também contarão com uma moderna infraestrutura física, tendo acesso a um escritório totalmente equipado e desenvolvido na Alper para facilitar a sinergia entre os times de forma ágil e fácil.

Desde o início do ecossistema de aceleração da companhia, dezenas de startups já passaram pelo programa, incluindo nomes de destaque no mercado como Nilo Saúde, Pinpeople, Digifarmz, Carbigdata, Blue AI, Trackli, SuperDoc, Vibe, ESgreen entre outras.

Serviço – Inscrições AlperTech Startups 2026 (8ª Edição)

Quem pode participar: Startups com produto validado, receita recorrente e fit com as áreas de tecnologia, seguros, dados, agro, saúde e corporativo.

Onde se inscrever: O formulário de inscrição oficial já está disponível e pode ser acessado clicando diretamente aqui.

Mais informações e regulamento: Página oficial do AlperTech Startups

Sobre a Alper Seguros:

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 28 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes e transparentes.

Foto: Marcos Couto, CEO da Alper Seguros