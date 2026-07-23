Tokio Marine patrocina a Flip 2026 e lança projeto que incentiva a leitura entre crianças

A Tokio Marine marca presença na 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), realizada de 22 a 26 de julho, reforçando sua crença de que cultura e educação são ferramentas essenciais para a transformação social. Mais do que apoiar um dos mais importantes eventos literários do País, a Companhia aproveita o encontro para apresentar oficialmente o Broto da Cultura, primeiro projeto do recém-criado Instituto Tokio Marine Gerações Futuras (ITMGF).

Voltado a crianças de 4 a 12 anos, o Broto da Cultura foi desenvolvido para aproximar o público infantil da leitura desde os primeiros anos de vida, incentivando o desenvolvimento cognitivo, emocional e social por meio dos livros. A iniciativa prevê a doação de 2 mil exemplares para estudantes de escolas públicas, crianças em acolhimento institucional e crianças com deficiência ou em tratamento de saúde. Entre os títulos selecionados estão “É Assim que os Monstrinhos Superam suas Crises”, da Editora Aleph, e “Chiri e Chiriri no Bosque”, da Companhia das Letras.

O projeto, no entanto, vai além da distribuição de livros. A proposta é criar experiências que despertem o interesse pela leitura e fortaleçam o vínculo das crianças com o universo literário. Para isso, serão realizadas atividades de contação de histórias conduzidas por voluntários capacitados, sessões de leitura mediada, oficinas de produção de texto para crianças a partir de 9 anos e encontros de leitura em hospitais e instituições sociais.

“Participar da Flip é uma forma de reafirmar nosso compromisso com a construção de oportunidades por meio da educação e da cultura. Acreditamos que a leitura tem o poder de ampliar horizontes, estimular a criatividade e transformar trajetórias. Queremos que cada livro entregue seja também uma oportunidade de descoberta, aprendizado e acolhimento. O Broto da Cultura foi pensado para estimular a imaginação, fortalecera autoconfiança e contribuir para que mais crianças tenham acesso a experiências capazes de impactar positivamente seu desenvolvimento”, destaca Masaaki Itakura, Diretor Executivo de Estratégia Corporativa da Tokio Marine e presidente do ITMGF.

Durante a Flip, a Tokio Marine estará presente em iniciativas como a Flip Educa e a Flipinha, ampliando sua conexão com o público infantil, educadores e mediadores de leitura. Na programação da Flip Educa, será exibido um minidocumentário sobre o projeto Sementes do Brasil antes de cada mesa realizada na Casa da Cultura, dando visibilidade ao impacto social da iniciativa junto aos participantes das atividades educativas e formativas.

Já na Flipinha, a Companhia promoverá uma roda de leitura mediada das obras selecionadas. A Seguradora também apoiará a ação Obra no Pé de Livro, que leva livros infantis ilustrados para os galhos das árvores da praça, criando um ambiente lúdico e convidativo a leitura. A iniciativa se conecta ao conceito do Broto da Cultura ao representar como os livros podem estimular o conhecimento, a imaginação e o desenvolvimento das crianças.

O patrocínio à Flip, a criação do Instituto Tokio Marine Gerações Futuras e o lançamento do Broto da Cultura fazem parte de uma estratégia de ESG construída pela Companhia ao longo dos anos e que agora ganha uma estrutura permanente por meio do Instituto. “Acreditamos que investir na infância é investir no futuro. Ao ampliar o acesso à leitura e criar oportunidades de desenvolvimento para crianças e jovens, contribuímos para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e preparada para os desafios das próximas gerações”, conclui Itakura.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 147 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de Atendimento distribuídas pelo Brasil. Desde agosto de 2023, a Companhia recebe nota AAA+.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.