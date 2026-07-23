Novo cenário da mobilidade impulsiona crescimento de 67% nos Seguros para Veículos Elétricos da Bradesco Seguros

A Bradesco Seguros registrou crescimento de 67% nas contratações de Seguro para Veículos Elétricos no primeiro trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O desempenho acompanha a expansão da eletromobilidade no Brasil e o aumento da circulação de veículos eletrificados no País.

São Paulo concentrou cerca de 66% das novas apólices contratadas no período. O estado também liderou as vendas de veículos elétricos, respondendo por 29,3% dos emplacamentos nacionais no primeiro trimestre.

Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), os emplacamentos de veículos leves eletrificados somaram 35.356 unidades no período, crescimento de 146% em relação ao primeiro trimestre de 2025.

“A expansão da mobilidade elétrica representa uma mudança importante no setor automotivo e gera novas demandas para diferentes segmentos da economia, incluindo o mercado segurador”, afirma Saint’Clair Lima, diretor de Produtos da Bradesco Seguros.

O avanço da eletromobilidade tem levado seguradoras a adaptar coberturas e serviços às características específicas desses veículos, como baterias, sistemas eletrônicos e redes de assistência especializadas.

Além dos impactos econômicos, a expansão dos veículos elétricos também está associada a benefícios ambientais. Dados do Relatório Anual de Acompanhamento da Qualidade do Ar 2025, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, apontam tendência de redução de até 8,4% na concentração de partículas finas (PM2.5) em estações de monitoramento da cidade de São Paulo.

Para Saint’Clair, o crescimento da frota eletrificada indica uma transformação gradual nos padrões de mobilidade urbana e deve continuar influenciando a demanda por produtos e serviços relacionados ao setor automotivo nos próximos anos.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,6 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/26) e de R$ 256 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/26). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 10,7% (até mar/26) em market share de automóveis no mercado e 14,8% (até mar/26) de market share em residencial.

Foto: Saint’Clair Lima, Diretor de Produtos da Bradesco Seguros