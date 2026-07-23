CVG-RJ destacou oportunidades do Projeto Pensão

Café da Manhã reuniu especialistas para apresentar uma nova forma de proteção familiar aos corretores de seguros – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) promoveu na manhã do dia 21 de julho, em sua sede, no Centro do Rio, um café que reuniu a Icatu Seguros e o Grupo Dario & Porto com corretores de seguros, para conhecer o Projeto Pensão voltado à proteção financeira das famílias e que amplia as possibilidades de atuação comercial.

Proteção familiar – Para Daniela Fleischhauer, gerente comercial canal plataforma da filial RJ da Icatu Seguros, o Projeto Pensão foi concebido para oferecer apoio financeiro aos beneficiários em um dos momentos mais delicados da vida. “Trata-se de um conceito de proteção familiar em que no caso do falecimento de um ente querido, os beneficiários recebem uma pensão mensal por um prazo determinado. Esse benefício contribui para que possam se reerguer financeiramente, já que a perda emocional é irreparável”, explicou.

Conceito exemplificado por George Dario, CEO e co-founder do Grupo Dario&Porto, assessoria especializada em seguros e investimentos. “Em vez de receber, por exemplo, R$ 1 milhão de uma só vez, o beneficiário pode receber R$ 10 mil mensais, corrigidos, durante dez anos, garantindo maior estabilidade financeira e melhor planejamento para o futuro”. E completou, “é importante mostrar as novas tendências e opções de mercado ao corretor”.

Relevância – A diretora de ensino do CVG-RJ, Jacqueline Sorensen, destacou a relevância do tema para o mercado. “É uma solução que atende a preocupação de muitos pais, filhos, irmãos e avós, que gostariam de proteger seus dependentes com um benefício pago na forma de pensão. O grande diferencial está no formato de contratação flexível”, frisou.

Já a gerente comercial do canal plataforma da filial Rio de Janeiro da Icatu Seguros, Daniela Fleischhauer, ressaltou a importância da parceria com o CVG-RJ na disseminação de conhecimento para os profissionais do setor. “Admiramos muito o trabalho que o CVG-RJ realiza junto aos corretores, valorizando o mercado segurador e promovendo iniciativas que enriquecem os profissionais por meio da troca de conhecimento e do desenvolvimento técnico.”

Pela Icatu Seguros também participaram do evento, Wagner Lima, superintendente comercial e André Lanes, gerente de negócios do canal plataforma da filial RJ. E pelo Grupo Dario & Porto, o sócio Rondinelli Vieira.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 60 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto:

Da esquerda para a direita: Daniela Fleischhauer, gerente comercial canal plataforma da filial RJ da Icatu Seguros; George Dario, CEO e co-founder do Grupo Dario&Porto; André Lanes, gerente de negócios do canal plataforma da filial RJ da Icatu Seguros; Wagner Lima, superintendente comercial da Icatu Seguros; Jacqueline Sorensen, diretora de ensino do CVG-RJ e Rondinelli Vieira, sócio do Grupo Dario&Porto – Foto: Divulgação