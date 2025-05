AXA no Brasil amplia acessibilidade no atendimento com ICOM, plataforma de intérpretes de Libras online

Nova funcionalidade permite que pessoas surdas se comuniquem com a empresa para acessar informações e tirar dúvidas

A AXA no Brasil dá um passo importante para tornar seu atendimento ainda mais inclusivo. A partir de agora, o site da companhia conta com um novo botão de acessibilidade, que oferece tradução simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais) para os atendimentos. A funcionalidade foi desenvolvida em parceria com o ICOM, socialtech líder e pioneira do país em serviços de inclusão e comunicação acessível para colaboradores, consumidores e cidadãos surdos.

Com essa inovação, as pessoas surdas poderão se comunicar com mais autonomia e clareza com os atendentes do Contact Center da AXA, garantindo acesso às informações, ao esclarecimento de dúvidas e de questões relacionadas aos produtos e serviços, de forma simples e humanizada. O ICOM atuará como facilitador, oferecendo suporte com tradução em tempo real, garantindo uma experiência mais fluida e acolhedora

“A digitalização está no DNA da AXA e avança em todas as áreas, sempre com foco na inovação e tendo o cliente como centro de tudo. Mais do que transformar processos e torná-los ainda mais ágeis e leves, buscamos garantir que todos os nossos clientes e parceiros possam interagir conosco de forma simples, eficiente e acessível”, destaca Bruno Porte, vice-presidente de Tecnologia, Operações e Transformação da AXA no Brasil.

O site da AXA, que passou por uma reformulação recente, reforça a inclusão como uma de suas metas principais. Desde seu relançamento, em agosto de 2024, já incorporava recursos de acessibilidade como aumento de fontes, adaptação de cores, além de traduções de textos e imagens para Libras.

Essas funcionalidades foram pensadas para atender às necessidades de diversos públicos, incluindo idosos, pessoas com dislexia, baixa visão, TDAH e outras deficiências visuais ou cognitivas, promovendo uma jornada no ambiente digital que seja cada vez mais inclusiva.

“Estamos muito felizes com essa parceria. Ver que cada vez mais empresas no Brasil estão se dedicando à inclusão social, seja com clientes ou com seus próprios colaboradores, é animador para o futuro próximo. Marcas como a AXA ajudam a construir esse novo cenário de um mercado mais inclusivo, com outros buscando seguir o seu exemplo”, comentou Mônica Lupatin, Diretora de Negócios do ICOM.

Além de reafirmar seu compromisso com a diversidade e a inclusão, a AXA reforça seu foco na transformação digital como um dos pilares estratégicos da companhia. A empresa segue investindo em inovação e tecnologia para aprimorar produtos e processos e alcançar sua meta de estar no top 5 de seguradoras nas linhas em que atua até 2027.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 94 milhões de clientes em todo o mundo.

No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras.

A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Sobre o ICOM

O ICOM é uma socialtech que oferece uma plataforma líder e pioneira de interpretação online em Libras, acessibilizando a comunicação e o atendimento de empresas e governos com seus consumidores, colaboradores e cidadãos surdos.

Premiado pela ONU como solução de Inovação Pública, teve suas raízes na AME – organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que desenvolve Tecnologia Assistiva para facilitar a independência das pessoas com deficiência há mais de 30 anos.

O ICOM utiliza a tecnologia para promover, no setor público e privado, uma comunicação mais acessível. O ICOM destina parte da sua receita para ações sociais que promovem a inclusão social desse público no mercado de trabalho, educação, consumo e direitos básicos.

