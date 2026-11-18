Em um sinistro de Hospital Cash, o pagamento começa quatro minutos após o aviso; no modelo tradicional, o mesmo processo leva de 7 a 15 dias – A inteligência artificial já está presente em etapas centrais da operação de seguros. Na Klimber, 94% do ciclo dos pacotes de seguro, da emissão ao sinistro, é automatizado de ponta a ponta, em uma operação disponível 24 horas por dia. Em um sinistro de Diária por Internação Hospitalar (DIH), por exemplo, o pagamento começa quatro minutos após o aviso. No modelo tradicional, esse mesmo processo pode levar de 5 a 15 dias.

A tecnologia é aplicada em diferentes momentos da jornada do seguro. Na contratação, pode apoiar a recomendação de produtos, a precificação de acordo com o risco e ações de up-sell e cross-sell. Na subscrição, o sistema processa documentos, calcula o risco e aprova ou encaminha a proposta para análise. Nos sinistros, analisa a documentação, verifica a cobertura, aplica regras de negócio, executa controles de fraude e pode dar andamento ao pagamento.

Para James Maganha, Country Manager da Klimber no Brasil, o principal avanço está na capacidade de aplicar a tecnologia em decisões operacionais concretas. “Existe uma diferença importante entre usar inteligência artificial apenas como apoio e integrá-la a processos que efetivamente fazem parte da operação. Quando isso acontece, é possível reduzir etapas, ganhar velocidade e tornar a experiência do segurado mais simples”, afirma.

No processo de sinistros, a plataforma lê os documentos enviados, extrai as informações relevantes e verifica o caso de acordo com as regras definidas para aquela cobertura. Parte dessas regras envolve verificações objetivas, como a confirmação de que a apólice estava ativa na data da ocorrência. Outras permitem avaliar as informações presentes nos documentos conforme critérios definidos pela própria operação.

O nível de automação pode variar de acordo com a cobertura. Em alguns casos, o sistema atua de forma consultiva, apresentando uma recomendação para análise de um profissional. Em outros, pode executar diretamente determinadas etapas do processo.

“A automação permite direcionar a intervenção das equipes para os casos que realmente exigem avaliação, enquanto situações mais simples e recorrentes podem seguir por fluxos automatizados. A análise humana continua no centro das decisões que exigem avaliação”, diz Maganha.

A prevenção a fraudes é outra frente em que a Klimber aplica inteligência artificial. A solução desenvolvida pela companhia cruza informações dos documentos apresentados, padrões de comportamento identificados na carteira e fontes externas, como listas da indústria e birôs de crédito.

A análise também busca relações entre diferentes sinistros. O sistema pode identificar, por exemplo, quando um mesmo prestador, telefone ou conta bancária aparece em ocorrências que, observadas isoladamente, não apresentariam conexão aparente. A tecnologia também está preparada para identificar conteúdos gerados ou alterados por inteligência artificial.

Cada caso recebe uma avaliação de risco e, quando necessário, é encaminhado para revisão manual. Nesses casos, a decisão final permanece com um profissional.

Além dos sinistros, a companhia vem explorando a aplicação desse modelo em outras etapas do negócio, como venda e distribuição de seguros, subscrição, atendimento e retenção de clientes. Essas iniciativas ainda estão em fasede pesquisa ou implementação inicial.

Para a Klimber, a eficiência gerada pela automação contribui diretamente para ampliar o acesso ao seguro. A redução de custos operacionais permite trabalhar com produtos mais simples e econômicos e alcançar públicos que o modelo tradicional nem sempre consegue atender. “Quando a eficiência operacional aumenta, esse ganho chega a quem contrata o seguro, em forma de preços mais baixos. Reduzir custos e simplificar processos abre espaço para produtos mais acessíveis e para ampliar a proteção”, afirma Maganha.

Sobre a Klimber

A Klimber é um motor de IA para seguros: uma plataforma de seguros embarcados que conecta seguradoras, plataformas digitais e milhões de usuários por meio de um ecossistema digital escalável e orientado por dados. A companhia torna a aquisição, gestão e administração de seguros mais simples, rápida e eficiente para empresas e segurados, digitalizando todo o ciclo dos seguros com APIs, segurança certificada e soluções baseadas em inteligência artificial. Para as seguradoras, leva seus produtos a milhões de usuários sem a necessidade de desenvolver infraestrutura própria; para as plataformas digitais, permite oferecer seguros de forma simples e gerar novas receitas. A Klimber automatiza cerca de 94% do ciclo dos seguros de ponta a ponta, protege mais de 24 milhões de pessoas em seis países da América Latina e soma mais de 1 bilhão de seguro emitidos.

Foto: James Maganha, Country Manager da Klimber no Brasil