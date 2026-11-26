Encontro em São Paulo discute o uso de agentes autônomos de inteligência artificial no desenvolvimento de software e nas operações de seguros

A Segura, infraestrutura de inteligência artificial para o mercado de seguros, e a Cognition, criadora do engenheiro de software autônomo Devin, reúnem no dia 25 de novembro, em São Paulo, profissionais de engenharia e tecnologia de algumas das principais seguradoras do Brasil.

O evento é uma série de workshops técnicos sobre a aplicação de agentes de IA na indústria de seguros. A programação inclui uma demonstração da tecnologia da Cognition, a apresentação de um caso prático da Segura, que utiliza agentes de IA na distribuição de seguros, e uma conversa entre os participantes.

Entre os temas estão a avaliação de modelos de inteligência artificial, o processamento de documentos como apólices, propostas e boletos e os desafios de colocar essas tecnologias em produção e em escala.

O Devin, da Cognition, atua como mais um integrante dos times de engenharia: recebe tarefas, planeja sua execução, escreve código, realiza testes e entrega alterações prontas para revisão.

A tecnologia permite acelerar projetos que antes levavam meses, como a modernização de sistemas legados, migrações, correção de vulnerabilidades e ampliação da cobertura de testes.

Já está em produção em milhares de empresas, incluindo instituições de mercados altamente regulados, como Goldman Sachs, Itaú e Hippo Insurance.

A Cognition é a empresa que mais rapidamente atingiu a marca de US$ 1 bilhão em receita anualizada na história e alcançou uma avaliação de US$ 48 bilhões em sua última rodada de investimentos.

Com sede em São Francisco, a companhia mantém em São Paulo seu hub para a América Latina.