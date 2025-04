MetLife Brasil celebra crescimento e reconhece as corretoras vencedoras das campanhas

Seguradora promove Encontro de Corretoras para premiar vencedoras de 2024 e apresentar as perspectivas de negócio para 2025 – A MetLife, uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, promoveu o Encontro de Corretoras 2025 em São Paulo. O evento reuniu corretoras e parceiras para reconhecer os destaques do último ano e compartilhar as novidades, com ênfase na ampliação das soluções voltadas à segurança, ao bem-estar e à proteção financeira.

“Reunir as corretoras é sempre um momento especial. O Encontro é uma forma de reforçarmos o nosso compromisso com o relacionamento de longo prazo e com a valorização dessas parceiras comerciais”, afirma Guillermo Innocenzi, Vice-Presidente Comercial do Canal Representantes da MetLife Brasil.

Um dos destaques foi o lançamento Programa Together 2025, que reconhece corretoras com base na performance nas campanhas. “O programa é um símbolo da nossa parceria e reflete nosso investimento constante em campanhas, incentivos, workshops e no desenvolvimento de produtos cada vez mais completos. Acreditamos no crescimento conjunto e sustentável”, completa Innocenzi.

Reconhecimento e relacionamento

A campanha Together Awards International foi um dos grandes destaques do Encontro, reconhecendo 93 empresas entre corretoras, sub-representantes e representantes pela performance e pelo relacionamento com a MetLife. Na premiação nacional, o Together Awards Brazil 2024 homenageou outras 45 empresas com base nos mesmos critérios.

A programação também celebrou a campanha Global Achievers Summit, que premiou corretoras com performance de excelência com placas comemorativas, malas de bordo e uma viagem para Dubrovnik, na Croácia, em junho — cidade conhecida por sua arquitetura histórica e paisagens marcantes, às margens do Mar Adriático.

No MDRT Challenge, a corretora embaixadora vencedora do desafio de 2024 foi premiada com passagens para o Fórum MDRT 2025, em Miami Beach. As corretoras mentoradas também receberam certificados de reconhecimento pela performance alcançada.

O Met Record Book Brasil completou o ciclo de homenagens, celebrando marcos importantes como tempo de parceria, número de apólices ativas, capital segurado, prêmio anualizado, consecutividade e volume de propostas de adesão.

Além dos reconhecimentos, o Encontro apresentou iniciativas voltadas a facilitar o dia a dia das corretoras e apoiar o crescimento dos negócios.

Com premiações que valorizam resultados, conexões fortalecidas e novidades para impulsionar o futuro, o evento foi marcado por um clima de celebração e reconhecimento — um momento aguardado por corretoras e empresas parceiras, que reforça a confiança construída ao longo dos anos e o compromisso com o sucesso conjunto.

Sobre a MetLife

