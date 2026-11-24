Promovido pela ANM, encontro no Rio de Janeiro terá três painéis temáticos e duas palestras para debater o cenário global, a realidade brasileira e o futuro dos seguros inclusivos – A II Conferência Nacional de Microsseguros e Seguros Inclusivos será realizada nesta quinta-feira, 26 de novembro, no Windsor Guanabara Hotel, no Rio de Janeiro, reunindo especialistas brasileiros e internacionais para discutir os avanços, desafios e perspectivas da inclusão securitária. Promovido pela Associação Nacional das Microsseguradoras (ANM), o encontro terá três painéis temáticos e duas palestras, com debates sobre a realidade brasileira, experiências internacionais e o futuro dos seguros inclusivos.

Realizada no ano em que a ANM completa uma década de atuação, a Conferência terá como proposta discutir o presente e o futuro dos seguros inclusivos no Brasil e no mundo. A programação acontecerá das 9h30 às 12h55, com a participação de representantes de seguradoras, entidades do mercado, especialistas e profissionais envolvidos com o desenvolvimento de soluções de proteção acessíveis a diferentes públicos.

Para Edson Calheiros, presidente da ANM, o encontro representa uma oportunidade de ampliar o diálogo sobre a inclusão securitária e compartilhar experiências que possam contribuir para o desenvolvimento do mercado brasileiro.

“Os seguros inclusivos ganharam espaço nos últimos anos, mas ainda temos uma parcela expressiva da população que não conta com proteção adequada. A Conferência permitirá conhecer experiências internacionais, discutir os desafios brasileiros e identificar caminhos para ampliar esse acesso. Queremos envolver cada vez mais profissionais e organizações nessa construção”, destaca Calheiros.

Três painéis para discutir o presente e o futuro da inclusão

A programação terá início às 9h30, com a abertura oficial. Às 9h45, o painel “O cenário global dos seguros inclusivos” reunirá Silvia Marques, diretora de Produção e Marketing da Agroseguro, de Portugal; María José Argüello, advogada argentina; e Alfonso Linares, consultor da Correduidea, da Espanha. A mediação será de César García González, advogado espanhol. O debate apresentará experiências e perspectivas internacionais sobre a ampliação do acesso ao seguro.

Às 10h35, Rodrigo Ventura, fundador e CEO da 88i Seguradora Digital, fará uma palestra. Na sequência, às 10h55, o painel “Seguros inclusivos: a realidade brasileira” discutirá os avanços e desafios do País, com a participação de Rubens Fernandes Gil Filho, diretor Comercial e de Novos Negócios da Favela Seguros e Favela Holding; Fátima Monteiro, presidente do Clube de Corretores do Rio de Janeiro; Sonia Marra, presidente do CVG-RJ; e Rodrigo Ventura. A mediação será de Ronaldo Gama, diretor do Grupo MAG. A segunda palestra acontecerá às 11h45, com André Peres, diretor de Ensino e Desenvolvimento da Livo Interagir.

Encerrando os debates, às 12h05, o painel “O futuro dos seguros inclusivos: para onde vamos” reunirá Rogério Araújo, presidente do Instituto Minha Vida Protegida; Edson Calheiros, presidente da ANM; e Gê Coelho, líder de Relações Institucionais da Favela Seguros. Com mediação de André Peres, os participantes abordarão as tendências, oportunidades e caminhos para ampliar o alcance da proteção securitária. O encerramento está previsto para as 12h55.

A Conferência será voltada a todo o mercado de seguros, incluindo seguradoras, corretores, assessorias, entidades representativas, reguladores e profissionais interessados em inovação, distribuição e inclusão securitária. A proposta é promover a troca de experiências e aproximar diferentes agentes em torno de um desafio comum: desenvolver soluções capazes de levar proteção a públicos que ainda encontram barreiras de acesso ao seguro.

A programação também poderá ser acompanhada por transmissão online, ampliando o acesso aos debates para profissionais de outras regiões do País.

Confira a programação completa – 26 de novembro

9h30 | Abertura oficial

9h45 | Painel: O cenário global dos seguros inclusivos

· Silvia Marques – Diretora de Produção e Marketing, Agroseguro (Portugal)

· María José Argüello – Advogada (Argentina)

· Alfonso Linares – Consultor, Correduidea (Espanha)

· Mediação: César García González – Advogado (Espanha)

10h35 | Palestra

· Rodrigo Ventura – Fundador e CEO, 88i Seguradora Digital

10h55 | Painel: Seguros inclusivos: a realidade brasileira

· Rubens Fernandes Gil Filho – Diretor Comercial e de Novos Negócios, Favela Seguros e Favela Holding

· Fátima Monteiro – Presidente, Clube de Corretores do Rio de Janeiro

· Sonia Marra – Presidente, CVG-RJ

· Rodrigo Ventura – Fundador e CEO, 88i Seguradora Digital

· Mediação: Ronaldo Gama – Diretor, Grupo MAG

11h45 | Palestra

· André Peres – Diretor de Ensino e Desenvolvimento, Livo Interagir

12h05 | Painel: O futuro dos seguros inclusivos: para onde vamos

· Rogério Araújo – Presidente, Instituto Minha Vida Protegida

· Edson Calheiros – Presidente, ANM

· Gê Coelho – Líder de Relações Institucionais, Favela Seguros

· Mediação: André Peres – Diretor de Ensino e Desenvolvimento, Livo Interagir

12h55 | Encerramento

Serviço

Evento: II Conferência Nacional de Microsseguros e Seguros Inclusivos

Data: Quinta-feira, 26 de novembro de 2026

Horário: Das 9h30 às 12h55

Local: Windsor Guanabara Hotel, no Rio de Janeiro

Formato: Presencial, com transmissão online

Realização: Associação Nacional das Microsseguradoras (ANM)

Informações: https://conferencia.anmicrosseguros.org.br/

Sobre a ANM

Fundada em 2016, a Associação Nacional das Microsseguradoras (ANM) atua pela ampliação do acesso à proteção securitária no Brasil. A entidade promove debates e iniciativas relacionados aos microsseguros e aos seguros inclusivos, contribuindo para o desenvolvimento de soluções que ampliem a inclusão e fortaleçam a cultura do seguro no País.

Foto: Edson Calheiros, presidente da ANM