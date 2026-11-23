Plataforma automatizada de avaliação de riscos da Munich Re ajudará a simplificar o processo de subscrição, agilizar a tomada de decisão e estabelecer uma base tecnológica escalável para futuras inovações – O SICOOB anuncia hoje o lançamento do SARA, solução digital de subscrição e avaliação de riscos da Munich Re, como parte de seu investimento contínuo em experiências de seguro de vida simples, acessíveis e eficientes.

Integrado à jornada de seguros do SICOOB, o SARA possibilita a automação da avaliação de riscos no ponto de venda, permitindo que os clientes obtenham decisões de subscrição rápidas e consistentes. A solução foi desenvolvida para reduzir o atrito durante o processo de subscrição, ao mesmo tempo em que oferece fluxos de trabalho mais eficientes e padronizados às equipes e à rede de distribuição do SICOOB.

Tornando o seguro de vida mais acessível

Os clientes esperam que os serviços financeiros sejam simples, ágeis e transparentes. No entanto, a contratação de um seguro de vida ainda pode envolver questionários extensos, análises manuais e períodos de espera até que a cobertura seja confirmada.

Com a implementação do SARA, o SICOOB reforça sua capacidade de oferecer uma experiência de contratação mais simples e ágil. Dependendo da configuração do produto e das informações fornecidas pelo cliente, o SARA consegue avaliar automaticamente mais de 90% das propostas de seguro de vida no ponto de venda em menos de dois minutos.

Esse processo mais rápido e consistente pode ajudar os clientes a obter cobertura em menos tempo, além de permitir que os profissionais da rede do SICOOB dediquem mais atenção ao aconselhamento, à construção de relacionamentos e à prestação de serviço ao cliente.

“A subscrição de seguros de vida tem passado por uma transformação fundamental. Um processo que tradicionalmente gerava atritos para os clientes e parceiros de distribuição podes e tornar um importante impulsionador de acesso, qualidade de serviço e crescimento sustentável. Com a implementação do SARA, o SICOOB combina a força de seu relacionamento com os clientes e de sua rede de distribuição à expertise em subscrição e às capacidades digitais da Munich Re. Temos orgulho de apoiar o SICOOB em sua missão de tornar o acesso à proteção por meio de vida mais simples e ágil para seus clientes”, conta Luis Tellez, Mercados e Clientes de Vida e Saúde para a América Latina e o Sul da Europa na Munich Re.

Tecnologia SaaS projetada para escalabilidade

O SARA é disponibilizado no modelo de software como serviço (SaaS) e conectado por meio de APIs, proporcionando uma base flexível e escalável para a subscrição digital. Essa arquitetura permite que as capacidades de subscrição evoluam continuamente, minimizando interrupções nas jornadas de clientes, nos canais de distribuição e nas operações já existentes.

“A adoção de uma plataforma de subscrição SaaS equipada com agentes representa um passo importante para seguradoras e instituições financeiras que buscam modernizar a jornada do cliente. Essa base tecnológica permite que atualizações sejam realizadas com mais rapidez e promove melhorias contínuas com impacto mínimo nas operações, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para incorporar análises avançadas, novas fontes de dados e recursos integrados de inteligência artificial”, relata Alby van Wyk, Chief Commercial Officer da Munich Re Automation Solutions.

A solução combina a expertise da Munich Re em subscrição de riscos com a tecnologia e as capacidades de automação da Munich Re Automation Solutions. Seu conjunto de regras pode ser atualizado à medida que os requisitos de subscrição evoluem. Além disso, os insights gerados a partir dos dados podem contribuir para identificar oportunidades de melhoria na experiência do cliente, na eficiência operacional e no desempenho da carteira.

Apoio a clientes, equipes e crescimento sustentável

Com a introdução da avaliação de riscos automatizada no ponto de venda, o SICOOB visa:

Agilizar a tomada de decisão, reduzindo o tempo entre o envio de uma solicitação e a confirmação da cobertura;

Aumentar a consistência, aplicando as regras de subscrição de forma padronizada;

Simplificar a jornada do cliente, reduzindo atritos e incertezas evitáveis durante o processo de solicitação;

Melhorar a eficiência operacional, minimizando intervenções manuais e retrabalho;

Criar uma base digital escalável, pronta para incorporar futuras capacidades de análise de dados e inteligência artificial;

Apoiar o crescimento sustentável, combinando uma experiência mais simples com uma avaliação de riscos disciplinada.

Sobre a Munich Re

A Munich Re é uma das principais fornecedoras mundiais de resseguro, seguro direto e soluções de risco relacionadas ao setor de seguros. Sua experiência nos segmentos de Vida eSaúde combina conhecimento global de riscos, capacidades de subscrição e soluções orientadas por dados, auxiliando seus clientes a desenvolver propostas sustentáveis e a responder às necessidades em constante evoluçãodo mercado.

Site: munichre.com

Sobre a Munich Re Automation Solutions

A Munich Re Automation Solutions, uma divisão da Munich Re, é líder global em subscrição digital e inteligência de decisão para o setor de seguros de vida, contando com mais de40 anos de experiência em auxiliar seguradoras a transformar a experiência do cliente. A plataforma ALLFINANZ constitui a base de confiança para a subscrição, reunindo regras, dados, inteligência artificial e conhecimento humano. Isso viabiliza uma tomada de decisão transparente, consistente e escalável em diferentes canais e mercados. Ao capacitar as seguradoras a adaptar continuamente suas estratégias de subscrição, integrar novas fontes de inteligência e gerenciar decisões com segurança, a ALLFINANZ ajuda as organizações a acelerar seu crescimento, mantendo a confiança em cada etapa do processo decisório.

Site: https://www.munichre.com/automation-solutions/en.html

Foto: Luiz Tellez, Head de Mercados e Clientes de Vida e Saúde para a América Latina e o Sul da Europa na Munich Re