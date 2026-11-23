Forma de declaração, renda e prazo de investimento ajudam a entender quem pode aproveitar o benefício fiscal do PGBL – O fim do ano pode ser uma oportunidade para quem deseja investir na aposentadoria e reduzir o Imposto de Renda calculado na próxima declaração. As contribuições para planos de previdência privada do tipo PGBL podem diminuir o valor da renda sobre o qual o imposto é calculado, respeitado o limite de 12% dos rendimentos tributáveis do ano e as condições previstas na legislação. Para aproveitar o benefício na declaração de 2027, as contribuições precisam ser realizadas ainda em 2026.

Segundo Rafael Barroso, superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência, antes de investir é importante verificar como a pessoa declara o Imposto de Renda, quanto já contribuiu para a previdência privada no ano e quando pretende utilizar o dinheiro.

“O planejamento tributário não deve ser visto apenas como uma forma de reduzir o imposto devido em determinado ano, mas como parte de uma estratégia mais ampla de organização financeira. Ao utilizar os benefícios fiscais da previdência privada, o contribuinte pode direcionar recursos para a formação de patrimônio e, ao mesmo tempo, se preparar para necessidades e objetivos futuros”, explica.

Quem pode aproveitar o benefício?

Em geral, o benefício pode ser aproveitado por quem faz a declaração completa do Imposto de Renda e também contribui para o INSS ou para o regime próprio de previdência dos servidores públicos. Existem exceções previstas na legislação, como para quem já recebe aposentadoria ou pensão desses regimes.

Na declaração completa, o contribuinte informa despesas que podem diminuir o cálculo do imposto, como gastos com saúde, educação e contribuições ao PGBL. Já no modelo simplificado, essas deduções são substituídas por um desconto padrão.

Por isso, vale comparar os dois modelos antes de decidir. Também é importante conferir quanto já foi contribuído para planos que entram no limite de 12%, pois os pagamentos feitos ao longo do ano contam para esse total.

Quanto isso pode representar na prática?

Imagine uma pessoa que recebeu R$ 120 mil em rendimentos tributáveis durante o ano. Ela poderá descontar até R$ 14,4 mil em contribuições ao PGBL na declaração completa.

Nesse exemplo, a renda considerada no cálculo do imposto cairia de R$ 120 mil para R$ 105,6 mil, antes de descontar outras despesas permitidas. Se todo o valor deduzido estiver na faixa de tributação de 27,5%, a diferença no imposto calculado poderá chegar a R$ 3.960.

Esse valor varia conforme a renda, as demais despesas declaradas e o modelo de declaração mais vantajoso para cada pessoa. A contribuição também pode aumentar a restituição ou diminuir o saldo de imposto a pagar, dependendo do que já foi recolhido durante o ano.

O imposto será cobrado depois?

Sim. No PGBL, o contribuinte pode pagar menos imposto agora e deixar a cobrança sobre esses recursos para o momento em que retirar o dinheiro ou começar a receber uma renda do plano. Nessa etapa, o imposto incide sobre todo o valor recebido, incluindo o dinheiro investido e os rendimentos.

“Mas não se trata somente de uma postergação de pagamento. O contribuinte pode ter uma efetiva redução do imposto de renda sobre essa aplicação na previdência, uma vez que a escolha pelo regime tributário regressivo possibilita que a alíquota chegue a até 10% no resgate ou recebimento da renda. Ou seja, quem realizou uma dedução fiscal sobre uma alíquota a pagar de 27,5% poderá economizar até 17,5% de imposto, realizando um bom planejamento com a previdência privada”, completa o executivo.

Por isso, a escolha do regime tributário também faz diferença. Na tabela regressiva, quanto mais tempo cada contribuição permanece no plano, menor é a alíquota do imposto, que pode chegar a 10% após mais de dez anos aplicados no plano. Cada novo depósito tem sua própria contagem de prazo.

Outro produto que faz parte da gama de produtos de previdência privada é o VGBL. Mas vale ressaltar: as contribuições nessa linha de produto não podem ser descontadas na declaração. Em contrapartida, quando o dinheiro é retirado, o imposto incide apenas sobre os rendimentos, com alíquotas iguais ao que incide sobre o PGBL e a depender da escolha do participante entre o regime tributário progressiva ou regressivo.

O que observar antes de investir?

Além do benefício fiscal, é importante comparar as taxas cobradas, conhecer os investimentos do fundo e verificar os prazos e as condições para retirar o dinheiro. A escolha deve considerar por quanto tempo os recursos poderão permanecer aplicados.

“Mais do que buscar uma vantagem imediata, é importante entender como cada modalidade de previdência se encaixa nos objetivos individuais. O benefício tributário pode ser um incentivo para começar ou ampliar os investimentos, mas a principal contribuição da previdência está na disciplina de acumulação e na construção de segurança financeira ao longo da vida”, finaliza Barroso.

Para os clientes da Bradesco Vida e Previdência, o prazo operacional informado para realizar contribuições com essa finalidade em 2026 é 29 de dezembro.

Foto: Rafael Barroso, Superintendente Sênior na Bradesco Vida e Previdência