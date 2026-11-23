Evento promovido pela ANSP reuniu representantes do poder público e do setor segurador para abordar gestão de riscos e prevenção de crises ambientais – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) participou, representada pelo diretor de Supervisão Prudencial e de Resseguros, César Neves, da abertura do evento “El Niño – Riscos e Desafios para o Mercado de Seguros e para as Cidades”, realizado nesta quinta-feira (19), no Rio de Janeiro.

Promovido pela Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), com apoio e colaboração da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o encontro reuniu representantes do poder público e do setor de seguros para tratar dos desafios relacionados aos eventos climáticos extremos, à gestão de riscos e à prevenção de crises ambientais nas cidades e nas organizações. A abertura contou também com a participação de Claudia Prates, diretora de Sustentabilidade da CNseg, e Edmur de Almeida, presidente da ANSP.

Em sua fala, o Diretor abordou as conclusões do Grupo de Trabalho Seguro Catástrofe, incluindo as propostas apresentadas no relatório final divulgado pela Susep em setembro. Também destacou a minuta de atualização da Circular Susep nº 666, de 2022, submetida à consulta pública, com o objetivo de aprimorar a gestão e a divulgação de informações sobre riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade e ao clima e de alinhar a regulamentação aos padrões internacionais IFRS S1 e IFRS S2 e à sua adaptação ao contexto brasileiro.

A programação incluiu debates sobre medidas de prevenção e mitigação dos impactos de eventos climáticos extremos, com atenção especial às populações mais vulneráveis, além de reflexões sobre a atuação conjunta de governos, empresas e sociedade na gestão desses riscos.