Propostas de seguros e coberturas do Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros despertam interesse de brasileiros e portugueses

Antonio Penteado Mendonça, sócio da Penteado Mendonça Char e Advocacia e conselheiro do Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros, foi um dos palestrantes do primeiro encontro luso-brasileiro para discutir a responsabilidade climática na Europa e no Brasil, realizado no dia 12 de novembro, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com participação da USP (Universidade de São Paulo), UFPR (Universidade Federal do Paraná), PUCRS (PUC do Rio Grande do Sul), FURG (Universidade Federal do Rio Grande), Universidade de Lisboa e Universidade de Coimbra.

Intitulado “Responsabilidade Climática: Um diálogo Luso-Brasileiro”, o encontro contou com a participação de Penteado no painel “O contrato de seguro diante dos riscos climáticos catastróficos”.

Na ocasião, ele apresentou duas propostas de seguros e coberturas para riscos e catástrofes climáticas, temas que estão entre as principais frentes de trabalho do Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros.

Seguro emergencial

“Um deles é o seguro emergencial, que indenize imediatamente as vítimas de uma região onde seja decretada situação de emergência. Isso pode ser feito via Pix, e o pagamento desse seguro pode ser viabilizado por um valor embutido em uma conta de consumo, como água e luz, ou subsidiado pelo governo, o que não custaria mais de R$ 3 bilhões. No entanto, uma cobrança linear seria extremamente injusta, considerando as diferenças de renda da população. É só uma questão de definir o formato”, afirmou.

Seguro patrimonial

“Teria um jeito muito simples de substituir a cobertura de alagamento – que não faz o menor sentido e cujos capitais são muito baixos – por uma cobertura de danos causados pela água, incluída na cobertura básica de riscos patrimoniais, junto com incêndio. O seguro ficaria muito mais administrável, pois todo mundo pagaria e o preço ficaria diluído”, defendeu.

Parceria

Segundo Penteado, as propostas apresentadas despertaram grande interesse entre os participantes brasileiros e portugueses.

“Eles ficaram encantados com a ideia do Fórum de um seguro emergencial para atender as vítimas imediatamente e do seguro patrimonial incluindo a cobertura de danos causados pela água. O Fórum já está incluído na parceria com as universidades que fizeram parte do encontro. Provavelmente, em 2027, haverá a continuidade desse evento, promovido pela Unifesp (Universidade de São Leopoldo), no Rio Grande do Sul, e o Fórum deve participar”, antecipou.

Brasil e Portugal

O encontro reuniu especialistas e professores brasileiros e portugueses para analisar diferentes aspectos dos desastres climáticos e suas consequências, especialmente jurídicas, buscando identificar respostas e soluções para o problema.

“O evento abordou os principais temas que envolvem a emergência climática, na tentativa de indicar caminhos que levem a soluções que, atualmente, não apenas o Brasil e Portugal ainda não encontraram, mas que também levam países ricos e menos ricos a se debruçarem sobre o assunto. Por enquanto, todos estão reféns de uma situação crítica, de ameaça constante à qualidade de vida e ao desenvolvimento humano”, destacou.

Semelhança

“A semelhança do Brasil com Portugal é que eles também não estão tão bem protegidos quanto nós. Portugal não tem um plano de seguro para terremotos, nem para danos causados pela água e nem para danos decorrentes de queimadas de florestas. Eles estão no mesmo patamar que a gente. O que têm de diferente são as responsabilidades civis pelos atos, em certo sentido, mais avançadas do que as nossas”, concluiu.

Sobre o Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros

Fundado em 10/03/2021, o Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros, Previdência, Capitalização e Resseguros nasceu com o propósito de ser um espaço independente, plural e estratégico de debate, reflexão e construção de caminhos para o fortalecimento do seguro e resseguro no Brasil.

Desde a sua fundação, o Fórum reúne líderes, executivos, acadêmicos, especialistas e representantes de diferentes segmentos do setor. Hoje são 24 membros ativos, comprometidos com a evolução contínua desse mercado.

Foto: Antonio Penteado Mendonça, sócio da Penteado Mendonça Char e Advocacia e conselheiro do Fórum Mário Petrelli