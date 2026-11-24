Seguradora alia inteligência artificial, rigor atuarial e cuidado integrado para manter crescimento contínuo e sinistralidade abaixo da média do mercado desde 2018

Em um cenário de constantes transformações e expansão da saúde suplementar brasileira, a Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, anuncia a consolidação de uma década de crescimento sustentável e eficiência operacional.

Liderada nos últimos dez anos por Helton Freitas, a companhia assumiu desafios estratégicos com foco na diversificação do portfólio de negócios, na melhoria contínua da jornada do cliente e na qualidade dos serviços oferecidos aos seus 7 milhões de clientes, nos ramos Saúde, Odontológico, de Vida, na Previdência Privada, e nos Ramos Elementares (seguros patrimoniais e de responsabilidade civil profissional).

Com um modelo de gestão focado em rentabilidade sustentável, inovação e cuidado, a seguradora saltou de um faturamento de R$2,62 bilhões em 2016 para o recorde de R$8,5 bilhões em 2025, um avanço superior a 220%.

No mesmo período, o lucro líquido da companhia foi multiplicado por sete, atingindo a marca de R$737,6 milhões. A projeção da companhia é fechar o ano de 2026 com faturamento acima de R$9 bilhões.

O motor que impulsiona essa trajetória de sucesso em um setor altamente competitivo é alimentado por três fundamentos essenciais: a precificação, a aceitação e a regulação.

O primeiro é sustentado pelo uso intensivo de Inteligência Artificial e algoritmos aplicados à segurança das operações, que, aliados a sindicâncias especializadas, evitaram perdas de mais de R$413 milhões com combate a fraudes entre 2023 e 2026, sendo R$245.5 milhões no ramo Saúde.

A segunda frente tem como foco o rigor atuarial e a qualificação da carteira. Com o apoio de tele-entrevistas e perícias médicas, a subscrição técnica qualifica cada nova entrada na carteira, identificando riscos e aprimorando a seleção dos negócios.

Desta maneira, a companhia otimizou a aceitação de propostas, garantindo maior previsibilidade técnica e evitando R$242 milhões em custos desnecessários, nos últimos vinte meses.

Fechando o ciclo de excelência, a empresa aposta em processos estruturados, soluções digitais e iniciativas voltadas aos desfechos clínicos, com foco na qualidade e na sustentabilidade.

O resultado direto é que, desde 2018, a Seguros Unimed mantém a sinistralidade abaixo da média divulgada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). De janeiro a outubro de 2026, a companhia registrou uma taxa de 75,9%, frente à média do mercado de 81,9%, no acumulado do primeiro semestre, último balanço oficial divulgado pelo órgão.

Outros números refletem o cuidado assistencial no acumulado de janeiro a outubro: foram mais de 9 milhões de procedimentos médicos, mais de 4 milhões de exames e 3 milhões de consultas, incluindo teleatendimentos. Além disso, 92% das autorizações são feitas na hora e 98,29% em até 72 horas.

Este rigoroso controle de sinistros somado à disciplina na gestão de despesas administrativas, impulsionou o resultado operacional acumulado até outubro de 2026 de R$710,9 milhões.

Dentro da regulação, a companhia também investe na qualificação e valorização da nossa rede com algumas iniciativas em destaque, como Consultoria Acadêmica, Programa de Qualificação e o Programa de Bonificação. Em parceria com a Faculdade Unimed, por meio da ferramenta Unimetrics, a análise de dados permite identificar beneficiários com maior risco e orientar decisões de cuidado.

Outro importante destaque na gestão do cuidado preventivo é o Cuidando de Perto, que monitora ativamente beneficiários da carteira, desde os de baixo risco, até os crônicos e de alto risco.

Trata-se de um ecossistema inovador de acompanhamento que já realizou mais de 1 milhão de consultas, nos últimos quatro anos, e um índice de satisfação superior a 93%, que utiliza equipes multiprofissionais, suporte de telemedicina e inteligência artificial para otimização do acompanhamento na assistência longitudinal.

A iniciativa alcançou uma redução de 60% nas internações hospitalares entre os pacientes crônicos monitorados, provando que a alta performance financeira é um reflexo direto da qualidade assistencial, mesmo com a redução da sinistralidade.

A contribuição da Seguros Unimed ao Sistema Unimed vai além dos resultados financeiros: também se traduz em proteção concreta aos médicos e suas famílias.

Um exemplo foi a atuação da empresa durante a pandemia de Covid-19, quando foram flexibilizadas as condições de cobertura dos seguros de Vida e o Seguro de Renda por Incapacidade Temporária (SERIT) para amparar os profissionais acometidos pela doença, garantindo suporte financeiro inclusive àqueles que precisaram se afastar temporariamente do trabalho.

Essa atuação reforça o papel social da Companhia e o compromisso com o cuidado em todos os momentos.

“O nosso grande desafio, ao longo desta última década em que estive à frente da companhia, foi promover uma diversificação inteligente dos negócios, garantindo a solidez financeira sem jamais perdermos a nossa essência: o cuidado com as pessoas e a qualidade do nosso atendimento”, avalia Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed. Ainda segundo ele, “alcançar os R$8,5 bilhões prova que é possível transformar o modelo operacional com muita disciplina de custos e adoção de tecnologias avançadas, criando valor contínuo e sustentável para o sistema cooperativo, para o mercado e para os nossos clientes. E devemos atingir um novo recorde esse ano”, completa o executivo.

Diversificação de portfólio

Embora o seguro-saúde represente 84% do faturamento consolidado, o crescimento da Seguros Unimed na década também é fruto dessa estratégia de diversificação para atender às novas demandas do consumidor.

A Unimed Odonto, polo de inovação da empresa, ultrapassou a marca de 1,6 milhão de vidas cobertas, registrando alta de 15,3% no faturamento de janeiro a outubro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Nos segmentos de Vida e Previdência, a companhia manteve ritmo de expansão em prêmios e hoje supera R$5,9 bilhões em patrimônio total gerido. Já nos Ramos Elementares, houve um salto expressivo no faturamento. Somente entre janeiro e outubro deste ano, a empresa superou em mais de 28% o resultado de 2025, impulsionado por seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica (RCP).

O ecossistema financeiro do grupo ganhou ainda mais tração com a InvestCoop, asset criada para profissionalizar a gestão de recursos de cooperativas, que administra mais de R$9,03 bilhões em recursos do Sistema Unimed.

Além da solidez financeira, a gestão da última década elevou a agenda ESG da companhia a novos patamares. A Seguros Unimed é tricampeã do Selo Pró-Ética (concedido pela CGU), refletindo seus altos padrões de compliance e governança.

Na frente socioambiental, mantém parceria com a Fundação Biodiversitas para a preservação de quatro reservas de proteção permanente.

Além disso, a Seguradora assumiu o compromisso de compensar mais de 500 toneladas de carbono (CO₂) por ano na 30ª edição da COP30, em uma iniciativa inédita com a Biodiversitas e a 6BIOS.

Sobre a Seguros Unimed

A Seguros Unimed é o grupo segurador e braço financeiro do sistema de cooperativas médicas Unimed, presente em 92% do território nacional. Com uma trajetória de mais de 36 anos no mercado, a Companhia atende a 7 milhões de segurados nos segmentos de Saúde, Odontologia, Vida, Previdência (aberta e fechada) e nos Ramos Elementares (com seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica). Desde 2019, atua também na gestão de recursos financeiros para o sistema cooperativo, com a criação da InvestCoop Asset Management. O grupo conta com mais de 2 mil colaboradores na Matriz e Central de Relacionamento, além de outros 19 escritórios regionais pelo país. Para mais informações, acesse o site Cuidado Presente (Link).