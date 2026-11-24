(*) Por Pedro Rezende, CEO da Affix Benefícios – A transformação digital está redefinindo os negócios de saúde. Inteligência artificial, automação e análise de dados já permitem simplificar processos, ampliar a capacidade de atendimento e tornar as operações mais eficientes. Mas o verdadeiro valor dessas tecnologias não está apenas na modernização das empresas, está na capacidade de resolver problemas e melhorar a experiência das pessoas.

Depois de mais de 30 anos acompanhando a evolução da saúde suplementar no Brasil, acredito que esse deve ser o principal direcionamento das organizações do setor. Em um mercado que envolve operadoras, administradoras de benefícios, empresas, corretores, prestadores e beneficiários, a tecnologia precisa contribuir para tornar as relações mais simples, ágeis e eficientes, sem comprometer a proximidade no atendimento.

Na Affix Benefícios, essa visão faz parte da evolução do nosso modelo de gestão. Ao longo de nossa trajetória, buscamos incorporar soluções digitais capazes de simplificar processos e fortalecer o relacionamento com nossos públicos. A Hannah, por exemplo, nossa assistente virtual, contribui para a evolução dos processos de vendas e para a ampliação dos canais de relacionamento.

Ela demonstra como a tecnologia pode transformar a produtividade comercial. Ao concentrar no WhatsApp todas as etapas da venda, da cotação à elaboração da proposta e à transmissão, a solução simplifica a rotina dos vendedores e reduz significativamente o tempo dedicado às tarefas operacionais. Com a Hannah, é possível realizar dez cotações no tempo que antes seria necessário para fazer apenas uma, enquanto as propostas, personalizadas com a marca do vendedor, ficam prontas em menos de três minutos. Tudo isso acontece por meio de interações por texto ou voz, sem a necessidade de instalar outro aplicativo. A ferramenta pode gerar uma economia de até 40 horas mensais por vendedor, liberando tempo para atividades que efetivamente impulsionam os negócios, como vender, prospectar e fortalecer o relacionamento com os clientes. Os resultados mostram o alcance dessa transformação: mais de 10 mil vendedores cadastrados, 100 mil cotações realizadas, 20 mil propostas transmitidas e R$ 12 milhões em prêmio.

Já a Clara é a IA de atendimento da Affix, integrada ao CRM, automatiza a resolução de demandas e aprimora a experiência dos clientes por meio do conceito de Fila Zero, com atendimento ágil e autônomo. Em poucos meses, processou mais de 55 mil chamados, resolveu até 86% das demandas autonomamente e contribuiu para reduzir a taxa de abandono de 60% para 0,24%, com casos de atendimento em apenas 17 segundos. Com a entrada da Clara no atendimento, o percentual de retenção também aumentou, saindo de uma média de 32% para 42%.

Mais do que números, esses resultados demonstram como a inteligência artificial pode transformar a operação de atendimento. Ao assumir demandas que podem ser resolvidas automaticamente, a tecnologia reduz o tempo de espera, amplia a capacidade de resposta e permite que as equipes humanas concentrem seus esforços em situações que exigem análise, orientação e relacionamento.

Essa é uma distinção importante. Digitalizar um processo não significa, necessariamente, transformar a experiência do cliente. A transformação acontece quando a solução tecnológica é incorporada a uma estratégia de negócio, com objetivos claros, processos bem estruturados e profissionais preparados para utilizá-la.

Na saúde, o cuidado com essa integração é ainda mais relevante. Estamos falando de um setor que lida diretamente com necessidades e expectativas que nem sempre podem ser atendidas por respostas automatizadas. Existem situações em que a escuta, a sensibilidade e a capacidade de compreender cada contexto são indispensáveis.

Por isso, não enxergamos a tecnologia e o atendimento humano como caminhos concorrentes. A inteligência artificial deve ampliar a eficiência das operações e fortalecer a atuação dos profissionais, e não eliminar o relacionamento que sustenta a confiança entre empresas e clientes.

O desafio das empresas de saúde, portanto, não é simplesmente adotar as tecnologias mais recentes, mas identificar onde elas podem gerar valor efetivo. Os resultados da Clara mostram que, quando bem direcionada, a inteligência artificial pode reduzir barreiras, acelerar o atendimento e melhorar indicadores importantes da operação.

Nos próximos anos, a capacidade de aplicar essas soluções de maneira estratégica será cada vez mais relevante para a competitividade do setor. Mas a inovação não deve ser medida apenas pela quantidade de ferramentas incorporadas ou pelo nível de automação alcançado.

Seu verdadeiro impacto estará naquilo que consegue transformar: a qualidade do atendimento, a eficiência dos processos e a experiência de quem utiliza os serviços.

A tecnologia pode acelerar a saúde, mas são as pessoas que dão sentido a essa transformação. O futuro do setor será construído por empresas capazes de combinar inteligência tecnológica, gestão consistente e atendimento humano para entregar resultados que realmente façam diferença na vida de seus clientes.