Fórum ESG do IBA reforça papel da Atuária na agenda de sustentabilidade e governança

Encontro realizado em São Paulo reuniu especialistas para debater ESG nos mercados de previdência, saúde suplementar, seguros e riscos climáticos

O Instituto Brasileiro de Atuária realizou, no dia 28 de maio de 2026, o 1º Fórum de ESG do IBA, no Anfiteatro Uninove Vergueiro, em São Paulo. O encontro reuniu especialistas, profissionais do setor e representantes de diferentes áreas para debater sustentabilidade, governança e o papel da Atuária na construção de modelos de gestão mais responsáveis, transparentes e preparados para os desafios do futuro.

Durante a abertura, o presidente do IBA, Giancarlo Germany, afirmou que A sustentabilidade na prática é pura matemática. “Ao abordarmos os pilares ambiental, social e de governança (ESG), não tratamos de uma moda passageira ou de um simples rótulo corporativo.O atuário, em sua atuação para além do ambiente regulatório, é um estrategista de sustentabilidade dos negócios, convertendo incertezas em dados financeiros relevantes para a tomada de decisões. Atualmente, os maiores riscos globais estão diretamente relacionados às mudanças climáticas, às transformações sociais e à necessidade de uma governança corporativa robusta e ética. A integração da nossa expertise técnica à agenda ESG não é apenas um diferencial, mas sim uma responsabilidade com o futuro”.

Com um cronograma voltada ao aprendizado, à troca de experiências e ao networking qualificado, o Fórum abordou temas estratégicos relacionados aos impactos do ESG nos mercados de previdência privada, saúde suplementar, seguros e gestão de riscos climáticos. A iniciativa reforçou a importância da atuação atuarial em um cenário marcado por novas exigências regulatórias, mudanças ambientais, transformação dos modelos de negócios e necessidade de maior responsabilidade nas decisões corporativas.

A programação foi estruturada em cinco painéis: Visão Estratégica dos Órgãos Reguladores, com Carlos Queiroz (SUSEP), Ricardo Pena (PREVIC), Ivan Correa Filho (ABRAPP). Experiências de ESG em Previdência Privada, com Daniela Paschoal e Karolina Rosenfeld (FUNEPP) ; ESG em Saúde Suplementar, com Alexandre Fiori (ANS), Bruno Minami (IESS). Os Impactos do ESG na Indústria de Seguros, com William Moisés (Bradesco Seguros), Marcos Barretos (CNSeg), Bernardo Castello (Bradesco Vida e Previdência); e Riscos e Oportunidades Associados à Sustentabilidade e às Mudanças Climáticas, com Rafael Vieira (CVM), Lucas Pontes (RSM), Maurício Colombari (PWC)

Ao longo do evento, os debates destacaram como a agenda ESG vem sendo incorporada às práticas regulatórias e de supervisão, além de sua influência direta na gestão de riscos, nos investimentos, na governança institucional, na precificação, na criação de produtos e na sustentabilidade econômico-financeira das organizações. Com o 1º Fórum de ESG, o IBA reforçou seu compromisso com o fortalecimento técnico da profissão atuarial e com a promoção de debates relevantes para o desenvolvimento sustentável dos mercados em que a Atuária atua. Mais do que acompanhar tendências, o encontro mostrou que os atuários são chamados a contribuir diretamente para decisões que envolvem risco, solvência, proteção social, equilíbrio econômico e responsabilidade com as futuras gerações.

Sobre o IBA – O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1944, congrega os profissionais de Ciências Atuariais no Brasil e tem como objetivo principal incentivar a pesquisa e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na área de Atuária. Atua como órgão representativo dos atuários brasileiros perante entidades governamentais e regulatórias, como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e representa o Brasil na International Actuarial Association (IAA). Incentiva a pesquisa, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da ciência atuarial por meio de comissões técnicas. Desde 2005, é responsável pela aplicação de exames de qualificação para novos atuários, um requisito da IAA para a obtenção do título de membro (MIBA).