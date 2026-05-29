PMC: pesquisa do Sincor-SP vai avaliar desempenho do mercado no Seguro Residencial﻿

Com o objetivo de contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelo setor de seguros ao consumidor, o Sincor-SP lança a edição 2026 da PMC (Pesquisa para Melhoria Contínua do Mercado de Seguros), desta vez com foco no seguro residencial. A pesquisa é voltada exclusivamente aos corretores de seguros, profissionais que são consultores dos segurados e que acompanham de perto suas necessidades. O levantamento ficará disponível até 30 de junho e os associados da entidade que participarem concorrerão ao sorteio de um smartphone. Para participar, clique aqui.

A iniciativa busca reunir a percepção dos profissionais que atuam diretamente na linha de frente da comercialização dos seguros, avaliando critérios como coberturas básicas e acessórias, atendimento comercial ao corretor, comissionamento, agilidade nas cotações, rapidez nas indenizações, qualidade das assistências e dos aplicativos das companhias.

O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, destaca que a pesquisa reforça o compromisso da entidade com o aprimoramento do setor. “A PMC Residencial nasce com o propósito de oferecer ao mercado um retrato técnico e transparente da experiência dos corretores de seguros com as seguradoras. É uma ferramenta importante para estimular a evolução contínua dos serviços, fortalecer o relacionamento entre companhias e corretores e, consequentemente, ampliar a qualidade da entrega ao consumidor”, afirma.

Responsável técnico pelo trabalho, o economista Francisco Galiza ressalta que a proposta do estudo é gerar inteligência de mercado a partir da experiência prática dos profissionais. “A pesquisa foi estruturada para captar de forma objetiva a percepção dos corretores sobre pontos fundamentais da operação do Seguro Residencial. O foco não é promover comparações públicas entre empresas, mas oferecer informações qualificadas que auxiliem o mercado na busca por eficiência e melhoria dos processos”, explica.

A 1ª vice-presidente do Sincor-SP, Simone Fávaro, acompanhou o desenvolvimento da pesquisa e reforça a relevância da participação da corretagem. “Construímos essa iniciativa com um olhar técnico da rotina do corretor de seguros. São profissionais que vivenciam diariamente os desafios da operação e conseguem apontar, com propriedade, os aspectos que podem evoluir no atendimento e nos serviços das seguradoras”, comenta.

Segundo o Sincor-SP, todas as respostas serão confidenciais e nenhuma informação individual será divulgada ao público ou às seguradoras. Cada companhia terá acesso apenas à sua própria avaliação, de maneira reservada. O resultado da premiação do smartphone será transmitido pelo canal da TV Sincor-SP, no YouTube.

Fonte: Sincor-SP