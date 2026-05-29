Nexyun lidera vendas da Amil em Minas Gerais

A Nexyun recebeu reconhecimento da operadora de saúde Amil pelo desempenho em vendas em Minas Gerais, com destaque na comercialização de produtos PME nas modalidades saúde e odontológico. A corretora ocupa a primeira colocação em vendas da operadora no estado.

A premiação foi entregue durante encontro promovido, no dia 27 de maio, em Belo Horizonte, que reuniu lideranças da Amil e gestores da Nexyun para alinhamento estratégico e integração das equipes responsáveis pela operação comercial.

Participaram da reunião, pela Amil, a gerente comercial sênior Zilma Santos e a gestora comercial Renata Assunção. Representando a Nexyun estiveram presentes o diretor executivo André Beraldo; o diretor financeiro Kleberson Salviano; o diretor comercial e de operações Leonardo Falcão; o coordenador geral Weslley Rezende e os coordenadores comerciais Alexandre Franco, Darjan Duarte e Júlia Costa.

Segundo Falcão, o reconhecimento reflete o trabalho conjunto entre equipe interna, gestores e corretores parceiros. “A garra dos colaboradores e parceiros impulsiona a Nexyun diariamente na busca pelos melhores resultados e entregas. Mais do que vendas, temos o propósito de proteger vidas, oferecendo aos clientes produtos alinhados às suas necessidades, com atendimento próximo, compromisso e dedicação em cada negociação”, afirma.

O executivo destaca ainda que os corretores possuem papel estratégico no crescimento da operação. “Eles são protagonistas dos resultados alcançados pela Nexyun. Ao lado da nossa equipe interna, formam uma operação baseada em relacionamento, qualificação técnica e foco em resultados”, ressalta.

A parceria com a Amil também foi apontada como um dos fatores relevantes para o desempenho da corretora no segmento. De acordo com Leonardo Falcão, a operadora vem ampliando sua atuação estratégica junto ao mercado e investindo em soluções voltadas ao fortalecimento do relacionamento com corretores e clientes. “A Amil ocupa posição de destaque no portfólio da Nexyun e possui papel importante nas conquistas alcançadas pela operação. Trata-se de uma parceria construída com proximidade, suporte comercial e foco na evolução contínua dos resultados”, finaliza.

Sobre a Nexyun – A Nexyun é uma corretora full broker, que reúne soluções em saúde, seguros, crédito, imóveis e assessoria. A companhia conta com equipe de executivos e colaboradores que somam 20 anos de experiência no setor e aposta na combinação entre tecnologia e relacionamento próximo como base de seu modelo operacional.

Foto: Equipe da Nexyun recebe premiação dos executivos da Amil