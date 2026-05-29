Odontoprev, Banco Bradescard e Casas Bahia fecham parceria e ampliam acesso à saúde bucal

A maior operadora de planos odontológicos da América Latina e a maior varejista do Brasil, com apoio do Banco Bradescard, lançam o Plano Dental Total – A Odontoprev, líder em planos odontológicos na América Latina e a Casas Bahia, maior varejista do país, com 974 lojas distribuídas por todas as regiões e estados do Brasil, com a participação estratégica do Banco Bradescard, unem forças para lançar o Plano Dental Total. Já está disponível em todas as unidades da rede varejista, o produto é direcionado exclusivamente aos clientes do Cartão Casas Bahia.

A parceria estratégica entre três gigantes de seus setores tem como objetivo ampliar o acesso à saúde bucal de qualidade, com assistência odontológica que opera por meio de um modelo de adesão simplificada e com excelente custo-benefício. “Ao combinar a maior rede credenciada de dentistas do país, com a capilaridade do varejo Casas Bahia e juntamente com a força estratégica do Banco Bradescard, ampliamos o acesso à saúde bucal de qualidade em todo o território nacional. São gigantes unindo forças em nome da saúde do brasileiro”, destaca Elsen Carvalho, CEO da Odontoprev.

A participação do Banco Bradescard exerce papel fundamental nesta parceria, fortalecendo o ecossistema financeiro e ampliando o alcance da oferta com o Cartão Casas Bahia. Trata-se de uma oportunidade estratégica relevante, considerando que, juntos, Casas Bahia e Banco Bradescard emitiram mais de 1,4 milhão de cartões em 2025, evidenciando um alto potencial de escala e cross-sell de serviços.

“Como parceiro da Casas Bahia no negócio de cartões, o Banco Bradescard tem papel fundamental na construção de soluções financeiras que ampliam o acesso dos clientes a produtos e serviços relevantes, com impacto social. A viabilização do Plano Dental Total reforça nossa estratégia de usar a força do cartão como um facilitador de inclusão, conectando serviços essenciais à base de milhões de clientes e potencializando oportunidades de engajamento e fidelização”, afirma Allan Capura, Superintendente Sênior de Negócios do Banco Bradescard.

O movimento ocorre em um momento em que o Brasil se consolida como a 3ª maior potência mundial em saúde bucal, segundo levantamentos de mercado e do Conselho Federal de Odontologia (CFO), já superando 34 milhões de beneficiários, de acordo com os dados mais recentes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Impacto social e estratégia de mercado

A parceria visa suprir uma lacuna no que diz respeito aos cuidados com a saúde da boca. Segundo dados do Ministério da Saúde (SB Brasil) e da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 90% da população brasileira possui problemas de cárie e gengivite, porém, não tem assistência alguma.

“O plano odontológico deve ser acessível para todos, especialmente considerando que a cárie é a segunda doença mais comum no planeta e implica em graves consequências sistêmicas (do corpo inteiro), de acordo com a OMS. Ao unir a expertise da Odontoprev com a força de distribuição da Casas Bahia, queremos expandir o acesso aos cuidados odontológicos e transformar a realidade de milhares de brasileiros que, em 20% dos casos, nunca visitaram um dentista”, afirma Elsen.

“A parceria com a Odontoprev reforça a nossa estratégia de ampliar o ecossistema de soluções financeiras (fruto da parceria entre o Banco Bradescard e Grupo Casas Bahia), conectando serviços e benefícios que fazem sentido no dia a dia dos nossos clientes. Ao levar o Plano Dental Total para os clientes do Cartão Casas Bahia, conseguimos aumentar a relevância da nossa proposta de valor, contribuindo para o acesso dos nossos clientes a um serviço de saúde super integrado à jornada de compra”, destaca Rafael Rocha, diretor de Serviços Financeiros do Grupo Casas Bahia.

Cobertura, abrangência e jornada digitalizada

Para aderir ao Plano Dental Total, o cliente só precisa ter o cartão Casas Bahia. Se não tiver, pode adquirir na hora e solicitar adesão ao plano simultaneamente. O plano oferece cobertura para 167 procedimentos, incluindo urgência 24 horas, tratamentos de canal, extração de siso e próteses previstas no Rol da ANS. Inclui ainda benefícios extras, como descontos de até 75% em farmácias e produtos de higiene de empresas parceiras.

A jornada do cliente será totalmente digitalizada, permitindo o acesso a serviços pelo aplicativo e portal Odontoprev, além do dentista online com o serviço de teleorientação. Os beneficiários dispõem de carteirinha digital, busca geolocalizada por rede credenciada, prontuário eletrônico e histórico completo de tratamentos, assegurando transparência e gestão de riscos em todos os procedimentos realizados.